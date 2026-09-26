Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων.

Ένα μαύρο τζιπ, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, παρέσυρε περισσότερα από πέντε οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι φωτογραφίες του CRETA24, από το σημείο, είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα.

Μάλιστα, ένα από τα οχήματα που παρασύρθηκαν βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και έμεινε να κρέμεται σε τοιχίο πάνω από πάρκινγκ, έχοντας υποστεί ζημιές στο πίσω μέρος του.

Το μαύρο όχημα ακινητοποιήθηκε κάθετα στον δρόμο, ανάμεσα στα «τσαλακωμένα» αυτοκίνητα.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.