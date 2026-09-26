Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (26/09) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Σισών, στο ρεύμα προς Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, μια νταλίκα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βγήκε από την πορεία της και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Από το φορτηγό βρέθηκαν γουρούνια στο οδόστρωμα, ενώ ορισμένα από αυτά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.

Έπειτα από το τροχαίο, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο συγκεκριμένο ρεύμα, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται με μεγάλη δυσχέρεια, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή για την καλύτερη ρύθμιση της κίνησης.

Σύμφωνα με το creta24.gr στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για να επιληφθούν της κυκλοφορίας, ενώ γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνση της νταλίκας και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.