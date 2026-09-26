Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγεια μονοκατοικία στην περιοχή Καφαλομάντουκο της Κέρκυρας.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς ο χώρος της κουζίνας, ενώ υπέστη μερικές ζημιές και η κεραμοσκεπή του κτιρίου.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, ο οποίος έφερε εγκαύματα, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες από τον Α’ Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας.

Φωτό: kerkyrasimera.gr