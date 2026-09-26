Με βροχές και καταιγίδες συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Το βάρος της κακοκαιρίας πέφτει σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στα Κύθηρα, ενώ την Κυριακή μετατοπίζεται κυρίως στην Εύβοια.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, όμως για τη βραδινή συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ η εκτίμηση είναι ευνοϊκότερη.

Η επιδείνωση του καιρού άρχισε από τα βορειοδυτικά το απόγευμα της Παρασκευής και επεκτάθηκε σταδιακά σε ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι βροχές στα δυτικά μπορούσαν να είναι κατά τόπους έντονες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ στη διάρκεια της ημέρας τα σημαντικότερα ύψη βροχής αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο.

Η νεότερη επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ εξειδικεύει τις περιοχές και τις ώρες της προειδοποίησης. Στα νησιά του Ιονίου, εκτός Κέρκυρας και Παξών, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα η προσοχή στρέφεται στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, στην ανατολική Αρκαδία και στη νότια Αργολίδα, καθώς και στα Κύθηρα. Το επικαιροποιημένο δελτίο επισημαίνει ότι υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται και σε άλλα τμήματα των ηπειρωτικών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παντού θα έχουν την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία υποχωρεί, αλλά δεν θα μείνει σε ολόκληρη τη χώρα κάτω από τους 22 βαθμούς: η πρόγνωση του meteo.gr δίνει έως 24–25 βαθμούς σε περιοχές της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου. Στο Αιγαίο οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5–6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αναμένεται να ενισχυθούν έως τα 5 μποφόρ από το απόγευμα.

Στην Αττική η πρόγνωση δίνει νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες και με μεγαλύτερη πιθανότητα στα δυτικά και νότια του νομού. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 23–25 βαθμούς, με βόρειους ανέμους έως 3–4 μποφόρ. Ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ Παναγιώτης Γιαννόπουλος εκτίμησε ότι τα ψιλόβροχα θα σταματήσουν έως το βράδυ και ότι δεν αναμένεται κάτι σοβαρό που να επηρεάσει τη συναυλία της Άννας Βίσση. Άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο ασθενούς βροχής αργά το βράδυ. Συνεπώς, η πρόγνωση είναι ενθαρρυντική για το ΟΑΚΑ, χωρίς να αποκλείει εντελώς λίγες σταγόνες.

Η κακοκαιρία μετατοπίζεται την Κυριακή

Από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά την Εύβοια και, πρόσκαιρα, την ανατολική Θεσσαλία —κυρίως τη Μαγνησία— και τις Σποράδες. Οι βροχές προβλέπεται να συνεχιστούν γενικότερα στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Για την Αττική υπάρχει πιθανότητα νέων ασθενών βροχών, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να εντοπίζονται γύρω από την Εύβοια.