Περισσότερα από 149 εκατ. επικυρώσεις, 4.139 επιπλέον δρομολόγια και σημαντική αύξηση της χρήσης του Τραμ καταγράφει η ΣΤΑ.ΣΥ στο οκτάμηνο του 2026. Παράλληλα, προχωρά πρόγραμμα επενδύσεων άνω των 700 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει νέους και ανακατασκευασμένους συρμούς, αναβάθμιση υποδομών και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η αύξηση των επικυρώσεων κατά 6,27%, η ενίσχυση των εισπράξεων κομίστρου κατά 6,9% και η προσθήκη περισσότερων από 4.100 δρομολογίων στο Μετρό συνοδεύονται από επενδύσεις που αποσκοπούν στην ανανέωση του στόλου και στη μείωση των χρόνων αναμονής.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιο Κοτταρά, η εταιρεία διαθέτει πλέον χαρτοφυλάκιο έργων που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από τη λειτουργία και τη συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου.

Πάνω από 149 εκατ. επικυρώσεις σε Μετρό και Τραμ

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι συνολικές επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών ανήλθαν σε 149.444.837, έναντι 140.626.200 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,27%.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος καταγράφηκε στο Τραμ, όπου οι επικυρώσεις αυξήθηκαν κατά 29,01%, φθάνοντας τις 4.456.044.

Στη Γραμμή 1 του Μετρό πραγματοποιήθηκαν 40.814.757 επικυρώσεις, αυξημένες κατά 8,01%, ενώ στις Γραμμές 2 και 3 καταγράφηκαν συνολικά 104.174.036 επικυρώσεις, με αύξηση 4,82%.

Παράλληλα, στις τρεις γραμμές του Μετρό εκτελέστηκαν 4.139 περισσότερα δρομολόγια σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του προηγούμενου έτους. Η μεγαλύτερη ενίσχυση σημειώθηκε στη Γραμμή 3, με 2.835 επιπλέον δρομολόγια, ενώ ακολούθησαν η Γραμμή 1 με 843 και η Γραμμή 2 με 461.

Η αύξηση της χρήσης του δικτύου συνοδεύτηκε από ενίσχυση των εισπράξεων κομίστρου κατά 6,9%, ενώ η ΣΤΑ.ΣΥ προχώρησε παράλληλα σε σημαντική αύξηση των ελέγχων εισιτηρίων.

Περιορισμός της εισιτηριοδιαφυγής

Κατά το οκτάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 4.650.547 έλεγχοι κομίστρου, έναντι 2.953.156 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 57,5%.

Ο μέσος μηνιαίος αριθμός ελέγχων διαμορφώθηκε σε 581.318, από 369.144 έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια περίοδο, τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 55.359, έναντι 52.852 το 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,74%.

Η αύξηση των προστίμων ήταν σημαντικά μικρότερη από εκείνη των ελέγχων, στοιχείο που καταγράφεται στην αποτίμηση των δράσεων της εταιρείας για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής.

Όπως ανέφερε ο Αθανάσιος Κοτταράς, η εντατικοποίηση των ελέγχων αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων όρων για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν το δίκτυο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρέθεσε, οι έλεγχοι ξεπερνούν πλέον τους 600.000 μηνιαίως.

Νέοι και ανακατασκευασμένοι συρμοί έως το 2027

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης συνοδεύεται από το παραπάνω αναφερόμενο επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 700 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την ανανέωση του στόλου, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, η εταιρεία έχει εισέλθει σε μια περίοδο κατά την οποία αναλαμβάνει και την υλοποίηση σημαντικών συγκοινωνιακών έργων, με βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης.

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει η αναβάθμιση των συρμών του Μετρό. Εντός του 2026 προβλέπεται να αρχίσουν να εντάσσονται σταδιακά στην κυκλοφορία της Γραμμής 1 συνολικά 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι συρμοί.

Παράλληλα, ξεκινά η αναβάθμιση και η εγκατάσταση κλιματισμού σε 12 συρμούς των Γραμμών 2 και 3.

Για το 2027 προγραμματίζονται η αγορά 12 νέων συρμών και η ανακατασκευή ακόμη 10, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας του στόλου και τη δυνατότητα πραγματοποίησης συχνότερων δρομολογίων.

Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, το Τραμ έχει ενισχύσει το πρόγραμμά του με 28 επιπλέον δρομολόγια ημερησίως και περισσότερους συρμούς σε κυκλοφορία, περιορίζοντας τους χρόνους αναμονής των επιβατών.

Αναβάθμιση υποδομών και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών

Το επενδυτικό πρόγραμμα επεκτείνεται και στις υποδομές του δικτύου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της αντικατάστασης 30 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3, ενώ προβλέπονται η έναρξη εργασιών συντήρησης στη Γραμμή 1 και η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γέφυρας Πουλόπουλου.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης και παρεμβάσεις στους σταθμούς του ΗΣΑΠ, με έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, η ΣΤΑ.ΣΥ επεκτείνει σταδιακά την κάλυψη 5G και Wi-Fi. Το 5G είναι ήδη διαθέσιμο στη Γραμμή 2, στο τμήμα Ελληνικό – Συγγρού Φιξ, ενώ Wi-Fiλειτουργεί στους σταθμούς Σύνταγμα και Ακρόπολη.

Οι εργασίες ολοκληρώνονται στους σταθμούς Ομόνοια και Μοναστηράκι, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την επέκταση της υπηρεσίας σε ακόμη επτά σταθμούς.

Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά και την εξοικονόμηση ενέργειας. Στη Γραμμή 1 εφαρμόζεται σύστημα ανάκτησης της ενέργειας που παράγεται κατά την πέδηση των συρμών, με την ανακτώμενη ενέργεια να εκτιμάται ότι μπορεί να αντιστοιχεί περίπου στο 12,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης. Η τεχνολογία προβλέπεται να επεκταθεί στις Γραμμές 2 και 3.

Η 24ωρη λειτουργία και οι επόμενες παρεμβάσεις

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αθανάσιος Κοτταράς στην 24ωρη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ τα Σάββατα, επισημαίνοντας ότι περίπου 50.000 επιβάτες, κυρίως νέοι, επιλέγουν τα μέσα σταθερής τροχιάς για τις νυχτερινές μετακινήσεις τους, αντί της χρήσης αυτοκινήτου.

Η επέκταση του ωραρίου αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί, παράλληλα με την αύξηση των δρομολογίων και την ενίσχυση των ελέγχων κομίστρου.

Τέλος στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών αναφέρθηκε πρόσφατα και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη βελτίωση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των επιβατών.