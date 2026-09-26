Σε κρίσιμο στάδιο μπαίνουν οι έρευνες στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία έχουν φτάσει στον χώρο των υπνοδωματίων.

Νωρίτερα, στις 2:36 τα ξημερώματα, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρή μία γυναίκα από τα συντρίμμια στην οδό Λυσικράτους, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης διάσωσης μετά την ισχυρότατη έκρηξη.

​Μιλώντας στο Orange Press Agency (OPA), ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης τονίζει ότι​«αυτή τη στιγμή ενεργεί η Πυροσβεστική μαζί με μισθωμένα μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Έχει αποξηλωθεί η μισή πολυκατοικία και έχουμε μπαζώσει ημιυψές στο υπόγειο για να μπορεί το μηχάνημα να επιχειρήσει και στο βάθος του οικοπέδου. Αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμες οι ώρες γιατί βρισκόμαστε στην αποξήλωση των υπνοδωματίων, οπότε είμαστε σε αναμονή. Ελπίζουμε το μοναδικό θύμα να είναι αυτό που βρέθηκε».

Ερωτηθείς αν η βροχή δημιουργεί πρόβλημα και αν καθυστερεί τις έρευνες ο κ. Χαρλαύτης σημειώνει ότι παρά τα εμπόδια, οι διασώστες δεν σταματούν λεπτό τις προσπάθειές τους:

​«Εμποδίζει σίγουρα τα σωστικά συνεργεία γιατί δημιουργεί μία λάσπη, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα γιατί κάθεται η σκόνη. Οι έρευνες προχωρούν αργά ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να εντοπιστεί αν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να υπάρχει κάποιος ζωντανός».