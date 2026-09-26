Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει το μεσημέρι της Παρασκευής. Η πορτοκαλί προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Η νεότερη πρόγνωση αλλάζει ορισμένες από τις περιοχές και τις ώρες που είχαν αναφερθεί αρχικά: το Σάββατο η προσοχή στρέφεται στα νησιά του Ιονίου, με εξαίρεση την Κέρκυρα και τους Παξούς, και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο και τα Κύθηρα. Την Κυριακή τα ισχυρότερα φαινόμενα προβλέπονται στην Εύβοια και πρόσκαιρα στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Από το Ιόνιο στην Πελοπόννησο το Σάββατο

Στα νησιά του Ιονίου, πλην Κέρκυρας και Παξών, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στη Λακωνία, στα ανατολικά της Αρκαδίας και στα νότια της Αργολίδας. Η Μεσσηνία, που περιλαμβανόταν στις περιοχές ιδιαίτερης έμφασης του αρχικού δελτίου, δεν αναφέρεται με τον ίδιο τρόπο στο νεότερο κείμενο. Η μεταβολή αυτή αφορά την πρόγνωση για τα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα και δεν αποκλείει βροχές σε άλλες περιοχές.

Στο μεγαλύτερο μέρος των ηπειρωτικών αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη η πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων είναι μικρότερη. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εκτιμά ότι οι βροχές, οι οποίες άρχισαν από τα βορειοδυτικά την Παρασκευή, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το Σαββατοκύριακο κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Το Σάββατο αξιόλογες βροχοπτώσεις προβλέπονται σε τμήματα του Ιονίου και της Πελοποννήσου.

Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες την Κυριακή

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες. Στην επικαιροποίηση προστέθηκαν, για το ίδιο διάστημα και πρόσκαιρα, η ανατολική Θεσσαλία —κυρίως η Μαγνησία— και οι Σποράδες. Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το αρχικό έκτακτο δελτίο, το οποίο για την Κυριακή εστίαζε μόνο στην Εύβοια.

Πέρα από τις βροχές, την Κυριακή αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου, ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Το Σάββατο οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπονται έως 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς και βορειοανατολικούς, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία υποχωρεί, με τις μέγιστες τιμές το Σάββατο να φτάνουν τους 17 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, τους 19 με 20 στη Θεσσαλία και περίπου τους 22 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο και στην υπόλοιπη Μακεδονία θα φτάσει κατά τόπους τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου μπορεί να αγγίξει τους 25. Στα Επτάνησα προβλέπεται να κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως το απόγευμα, με μεγαλύτερη πιθανότητα στα δυτικά και νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.

Η Πολιτική Προστασία έχει καλέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονες καταιγίδες συνιστά στους πολίτες να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, να ελέγχουν τις υδρορροές και να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους ή ρέματα κατά τη διάρκεια της βροχής και για αρκετές ώρες μετά. Για την ακριβή εξέλιξη των φαινομένων χρειάζεται παρακολούθηση των νεότερων δελτίων της ΕΜΥ.