Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε ύστερα από ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για ακόμη πέντε ανθρώπους. Η σορός εντοπίστηκε στον χώρο του πρώτου ορόφου και ανασύρθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σχεδόν 19 ώρες μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα ήταν μέλος της παρέας Αμερικανών τουριστών που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κτίριο. Η ταυτοποίησή της και η ακριβής εικόνα για όσους βρίσκονταν μέσα την ώρα της έκρηξης αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, σε κτίριο κοντά στη λεωφόρο Αμαλίας και απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Το ωστικό κύμα προκάλεσε την κατάρρευσή του, έσπασε τζάμια και προξένησε ζημιές σε γειτονικά κτίρια, καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το Reuters μετέδωσε ότι θραύσματα και κομμάτια γυαλιού εκτοξεύθηκαν σε απόσταση έως και τριών οικοδομικών τετραγώνων. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούνται

Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου κατοικούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και ένας Βρετανός, με τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία. Στον πρώτο όροφο λειτουργούσε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Νεότερα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εκεί διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, ένας εκ των οποίων εκτιμάται ότι είναι η γυναίκα που ανασύρθηκε νεκρή. Με αυτή την καταμέτρηση, αναζητούνται οι άλλοι τρεις τουρίστες και το ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι πρώτες πληροφορίες για την κράτηση έκαναν λόγο για τρεις επισκέπτες, γι’ αυτό οι Αρχές εξακολουθούν να εξακριβώνουν ποιοι βρίσκονταν πράγματι στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης.

Στα ερείπια βρέθηκαν γυναικεία τσάντα, προσωπικά αντικείμενα, διαβατήρια και έγγραφα σχετικά με τη μίσθωση του διαμερίσματος. Κατά πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής, αλλά δεν εμφανίστηκαν στην πτήση τους. Τα ευρήματα και η απουσία επικοινωνίας ενισχύουν την ανησυχία για την τύχη τους, χωρίς από μόνα τους να αποδεικνύουν πού βρισκόταν καθένας την ώρα της έκρηξης.

Έρευνα με γεώφωνα, κάμερες και σκύλους

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ανάμεσά τους δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Τα συνεργεία απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά της κατάρρευσης, χρησιμοποιώντας γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων και ειδικές κάμερες για τον έλεγχο των δυσπρόσιτων σημείων. Κατά διαστήματα σταματούν τα μηχανήματα και κάθε άλλη θορυβώδης εργασία, ώστε οι διασώστες να ακούσουν ενδεχόμενα σημάδια ζωής κάτω από τα χαλάσματα. Μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων συνδράμουν στην απομάκρυνση των συντριμμιών, με την επιχείρηση να εξελίσσεται προσεκτικά εξαιτίας της αστάθειας των ερειπίων όπως αναφέρει το ertnews.gr

Παράλληλα, μηχανικοί ελέγχουν τα γειτονικά κτίρια. Ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, χαρακτήρισε το κτίριο της έκρηξης ολοκληρωτικά κατεστραμμένο και επισήμανε ότι απαιτείται αυτοψία προτού κριθεί η καταλληλότητα των διπλανών ακινήτων. Οι ζημιές εκτείνονται πέρα από το σημείο της κατάρρευσης, με φθορές σε προσόψεις, πόρτες, παράθυρα και καταστήματα. Κάτοικοι και εργαζόμενοι περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό κρότο και σύννεφο καπνού, ενώ βίντεο από γειτονικό ξενοδοχείο κατέγραψε τον πανικό αμέσως μετά την έκρηξη.

Ανοιχτό το ερώτημα για τα αίτια

Το ενδεχόμενο διαρροής αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πόρισμα για το πού και πώς προκλήθηκε η έκρηξη. Μάρτυρες ανέφεραν οσμή που παρέπεμπε σε αέριο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ στρέφουν την προσοχή και στην εσωτερική εγκατάσταση του κτιρίου. Η διαχειρίστρια του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, Enaon EDA, ανακοίνωσε ότι συνεργεία της μετέβησαν στη Λυσικράτους 15 και διενεργούν ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Τη διερεύνηση του συμβάντος έχει αναλάβει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και οι τεχνικοί έλεγχοι, η διαρροή παραμένει πιθανό σενάριο και όχι εξακριβωμένη αιτία.

Η επόμενη κρίσιμη εξέλιξη αναμένεται από τα συντρίμμια της Λυσικράτους: οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους πέντε ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούνται, την ώρα που οι Αρχές συγκεντρώνουν τα στοιχεία για την ταυτότητα των ενοίκων και την προέλευση της έκρηξης.