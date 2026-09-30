Σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Στρατόνικος, ο Στράτος, ο Στρατής, η Στρατονίκη και ο Στρατονίκιος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας, και των Αγίων Ριψιμίας και Γαϊανής.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Στρατόνικος

Στράτος

Στρατής

Στρατονίκη

Στρατονίκιος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ανανίας

Νίνος

Θηρέσιος

Θηρεσία

Ρωμανός

Ρωμάνα

Ρωμανή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Γρηγορίου του Ιερομάρτυρα, επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας, Αγίων Ριψιμίας, Γαϊανής και των άλλων Τριακονταδύο Παρθενομαρτύρων, Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων, Αγίων Δύο Γυναικών Οσιομαρτύρων, Αγίου Στρατονίκου, Αγίου Μαρδονίου, Οσίου Γρηγορίου του Πελσέμσκιϋ, Αγίων Χιλίων Μαρτύρων, Αγίου Μιχαήλ, πρώτου Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ρωσίας, και Αγίου Ονωρίου (Honorius).

Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής: Ο επίσκοπος που συνδέθηκε με τον εκχριστιανισμό της Αρμενίας

Κεντρική μορφή της γιορτής σήμερα είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του χριστιανισμού στην Αρμενία. Έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα και η δράση του συνδέθηκε στενά με τη διάδοση της χριστιανικής πίστης στη χώρα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν γιος του Ανάκ, ο οποίος είχε εμπλακεί στη δολοφονία του Αρμένιου βασιλιά Χοσρόη. Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν, ο Γρηγόριος φέρεται να διασώθηκε και να μεγάλωσε στην Καισαρεία της Καππαδοκίας, όπου ήρθε σε επαφή με τον χριστιανισμό.

Αργότερα επέστρεψε στην Αρμενία και βρέθηκε στην αυλή του βασιλιά Τιριδάτη Γ΄. Η άρνησή του να συμμετάσχει σε ειδωλολατρικές τελετές οδήγησε, κατά την παράδοση, σε διώξεις και βασανιστήρια.

Η πιο γνωστή αφήγηση για τη ζωή του αναφέρει ότι ο Γρηγόριος φυλακίστηκε για χρόνια σε βαθύ λάκκο, γνωστό ως Χορ Βιράπ. Η παράδοση αναφέρει ότι επέζησε χάρη σε μία γυναίκα που του μετέφερε κρυφά τροφή.

Η ζωή του συνδέθηκε στη συνέχεια με τον βασιλιά Τιριδάτη, ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Στις αρχές του 4ου αιώνα η Αρμενία υιοθέτησε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία, με τον Γρηγόριο να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της Εκκλησίας της χώρας.

Για τον λόγο αυτό έμεινε γνωστός ως «Φωτιστής» και θεωρείται θεμελιώδης μορφή της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Σεπτεμβρίου.

«Εἰδὼς τό, Γρηγορεῖτε, τοῦ Θεοῦ Λόγου, Θεοῦ καλοῦντος, γρηγορῶν ὤφθης Πάτερ»

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

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