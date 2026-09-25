Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη φοιτητική μέριμνα και της ευαισθησίας του για την δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και φιλόξενου περιβάλλοντος διαβίωσης των φοιτητών, ένωσε δυνάμεις με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και την HELLENiQ ENERGY.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η HELLENiQ ENERGY προχώρησε σε ευγενική χορηγία για την ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού στις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Ε.Μ.Π., συμβάλλοντας έμπρακτα στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος διαμονής για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Ιδρύματος.

Η δωρεά προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αφορά στη διαμόρφωση, ανακαίνιση και λειτουργική επίπλωση κοινόχρηστων χώρων, σε τρία κτίρια των Νέων Φοιτητικών Εστιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητικές εστίες αντιμετωπίζονται όχι απλώς ως υποδομές στέγασης, αλλά ως ζωτικό μέρος της ακαδημαϊκής εμπειρίας, που απαιτεί διαρκή ποιοτική αναβάθμιση. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, λειτουργικού και φιλόξενου περιβάλλοντος διαβίωσης, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των φοιτητών και τον κοινωνικό ρόλο των εστιών στο ευρύτερο εκπαιδευτικό οικοσύστημα.

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση της δωρεάς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσία της Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννας Ροκοφύλλου, του Πρύτανη του Ε.Μ.Π., Καθηγητή Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέα Σιάμισιη, καθώς και του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Παναγιώτη Ψαρράκου. Επιπλέον, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Καθηγητές, Εμμανουήλ Βαρβαρίγος , Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας & Εξωστρέφειας του Ε.Μ.Π. και Αθανάσιος Ζήσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διά Βίου Μάθησης.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση η HELLENiQ ENERGY στοχεύει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργικότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί την τρίτη δράση που έχει πραγματοποιήσει η HELLENiQ ENERGY σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μετά τις αντίστοιχες που προηγήθηκαν σε Φοιτητικές Εστίες μεγάλων ιδρυμάτων, όπως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκε στον κ. Σιάμισιη ο «Προμηθέας Πυρφόρος», το έμβλημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς της HELLENiQ ENERGY.

Οι Νέοι Φοιτητικές Εστίες του Ε.Μ.Π. αποτελούν σημαντική υποδομή φοιτητικής μέριμνας του Ιδρύματος. Λειτουργούν από το 2005 και στεγάζονται σε συγκρότημα 15 κτηρίων, στην οδό Κοκκινοπούλου, με το σύνολο των δωματίων να διατίθεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Ε.Μ.Π. Η λειτουργία των Εστιών πραγματοποιείται υπό τη διαχείριση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μιλώντας στην τελετή παράδοσης του εξοπλισμού η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, επεσήμανε:

«Η αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί προτεραιότητα για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητεί διαρκώς τρόπους βελτίωσης της καθημερινότητας των δικαιούχων φοιτητών, που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες αρμοδιότητάς μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την Helleniq Energy , η οποία αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική εταιρική ευαισθησία και ευθύνη που την χαρακτηρίζει και προχώρησε σε μια σημαντικού ύψους δωρεά , για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων των Νέων Φοιτητικών Εστιών του Ε.Μ.Π.

Η χορηγία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανανέωση του εξοπλισμού και στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας των χώρων των Φοιτητικών Εστιών. Χώροι σύγχρονοι, λειτουργικοί και φιλόξενοι, που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των φοιτητών.

Η υποστήριξη των φοιτητών και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Μέσα από συνέργειες με κοινωνικό πρόσημο, συνεχίζουμε να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές μας.

Παράλληλα ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ «τρέχουμε» ένα σημαντικό πρόγραμμα παρεμβάσεων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα..

Στο ίδιο μονοπάτι θα προχωρήσουμε με συνέπεια και στο μέλλον, διασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις ώστε η νέα γενιά της πατρίδας μας να μπορεί απερίσπαστη να διαμορφώνει το δικό της αύριο».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου δήλωσε:

«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο τα αμφιθέατρα, οι αίθουσες και τα εργαστήριά του. Είναι και οι χώροι στους οποίους ζουν, μελετούν και συναναστρέφονται οι φοιτητές του. Η ακαδημαϊκή πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία και την ποιότητα ζωής τους. Γι’ αυτό η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προσφέρει ασφάλεια, άνεση και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ευθύνης μας απέναντι στη φοιτητική κοινότητα. Ευχαριστούμε θερμά τη HELLENiQ ENERGY για την ευγενική της δωρεά προς όφελος των φοιτητών μας, καθώς και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τις συνεχείς του δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση του φοιτητικού περιβάλλοντος διαβίωσης και ευρύτερα της φοιτητικής ζωής.»

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε:

«Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνεχίζουμε να βρισκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ποιοτικού περιβάλλοντος διαβίωσης και μελέτης, που θα υποστηρίζει την καθημερινότητα και την εξέλιξή τους.

Η δράση αυτή αποτελεί, παράλληλα, μια μικρή ανταπόδοση προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο επί δεκαετίες εκπαιδεύει καταρτισμένους επιστήμονες και στελέχη, πολλά από τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου.

Για τη HELLENiQ ENERGY, η στήριξη της προσπάθειας των νέων ανθρώπων να κατακτήσουν τη γνώση αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή. Την κατεύθυνση αυτή ακολουθούμε, τόσο μέσα από τις πρωτοβουλίες που υλοποιούμε σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ όσο και μέσα από τα διαχρονικά μας προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης της ακαδημαϊκής αριστείας.»