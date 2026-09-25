Την τρομακτική εμπειρία που έζησε, ενώ έτρεχε στο βουνό, στην περιοχή του Κρυονερίου, περιέγραψε ο Θανάσης Λινάρδος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από έναν λύκο.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, μιλώντας στο Action24, το ζώο του επιτέθηκε επανειλημμένα, επιχειρώντας να τον δαγκώσει, ενώ εκείνος προσπάθησε να προστατευτεί, πηγαίνοντας πίσω από ένα δέντρο. Η επίθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά, ενώ ο άνδρας τελικά τραυματίστηκε από δάγκωμα.

«Ξαφνικά, ενώ ήμουν στο βουνό και γύριζα στις 19:50, είδα δίπλα μου έναν λύκο, με ακούμπησε. Έχουμε ξαναδεί λύκο, δεν κάνουν επιθέσεις. Προσπάθησα να απομακρυνθώ, όμως ο λύκος μου όρμηξε, έκανε επίθεση και εγώ προσπάθησα να αμυνθώ» ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζώο γρύλιζε και κινούνταν απειλητικά προς το μέρος του, με τον ίδιο να αναζητά προστασία πίσω από έναν μεγάλο κορμό δέντρου.

«Δεν μπορούσα να ανέβω σε κάποιο δέντρο, μόνο να κρυφτώ πίσω από ένα μεγάλο δέντρο μπορούσα», τόνισε ο κ. Λινάρδος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ζώο ήταν πολύ επιθετικό. Χωρίς να κάνω τίποτα, προσπαθούσε να με δαγκώσει. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσε πάνω μου, προσπαθούσα να τον απωθήσω με τα πόδια και με δάγκωσε».

Ο Θανάσης Λινάρδος είπε ακόμη ότι είχαν καταγραφεί και πέρυσι παρόμοια περιστατικά με λύκους στην περιοχή, χωρίς ωστόσο οι επιθέσεις να έχουν την ίδια ένταση.

Τελικά, κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και μία πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει. Λίγο αργότερα, το ζώο άκουσε έναν θόρυβο και απομακρύνθηκε.