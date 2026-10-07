Σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται, μεταξύ άλλων, οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος και ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας. Γιορτάζουν ο Σέργιος, η Σεργία, ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης και άλλα ονόματα.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Σέργιος

Σεργία

Σεργιανή

Σεργιούλα

Βάκχος

Βάκχη

Βακχία

Πολυχρόνης

Πολυχρόνιος

Χρόνης

Πολυχρονία

Πολυχρονούλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Πελαγία

Πελαγούλα

Πελαγίνα

Πελαγίτσα

Πελαγιώ

Πελαγής

Πελάγιος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Σεργίου και Βάκχου, Αγίου Πολυχρονίου του Ιερομάρτυρα, Οσίου Ιωάννη του Ερημίτη και των συν αυτώ Ενενήντα Οκτώ Θεοφόρων Πατέρων που ασκήτευσαν στην Κρήτη, Αγίων Ιουλιανού του πρεσβυτέρου και Καισαρίου του διακόνου, Αγίου Λεοντίου του Υπατικού, Αγίων Ευσεβίου του Πρεσβυτέρου και Φήλικος, Οσίου Σεργίου «του εν τω Σπηλαίω», των Δέκα συναθλητών του Αγίου Πολυχρονίου και των Μαρτύρων Φήλικος, Ανδεχίου και Θύρσου. Τιμώνται επίσης η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυφερής, η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μαρτινιανού της Λευκής Λίμνης και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ιωάννου του πρεσβυτέρου, του νέου Χρυσοστόμου και ελεήμονος, εκ Χαλδίας Μικράς Ασίας.

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος: Οι δύο στρατιωτικοί που μαρτύρησαν για την πίστη τους

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, των οποίων η μνήμη τιμάται στις 7 Οκτωβρίου, συγκαταλέγονται στους γνωστούς στρατιωτικούς μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κατείχαν υψηλές θέσεις στον ρωμαϊκό στρατό και διακρίνονταν για την ανδρεία τους.

Η παράδοση αναφέρει ότι υπηρετούσαν επί αυτοκράτορα Μαξιμιανού και απολάμβαναν την εμπιστοσύνη του. Όταν, όμως, έγινε γνωστό ότι ήταν χριστιανοί, κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ειδωλολατρική τελετή και να προσφέρουν θυσία.

Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τη χριστιανική τους πίστη. Ως συνέπεια, έχασαν τα στρατιωτικά τους αξιώματα, υπέστησαν δημόσια διαπόμπευση και, σύμφωνα με τις σχετικές αγιολογικές διηγήσεις, παραδόθηκαν στον Αντίοχο, αξιωματούχο της Ανατολής.

Ο Βάκχος φέρεται να πέθανε ύστερα από βασανιστήρια, ενώ ο Σέργιος οδηγήθηκε αργότερα σε αποκεφαλισμό. Η παράδοση τοποθετεί το μαρτύριο του Σεργίου στη Ρεσαφά της Συρίας, πόλη που εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο της λατρείας του και έγινε γνωστή και ως Σεργιούπολις.

Η τιμή προς τους δύο μάρτυρες εξαπλώθηκε ευρύτατα στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στην Κωνσταντινούπολη συνδέθηκαν με έναν από τους σημαντικότερους ναούς της εποχής του Ιουστινιανού, τον ναό των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, που ανεγέρθηκε τον 6ο αιώνα και είναι σήμερα ευρύτερα γνωστός ως «Μικρή Αγία Σοφία».

Η λατρεία τους διαδόθηκε και στη Δύση, ενώ διάφορες ευρωπαϊκές εκκλησίες και μονές έχουν κατά καιρούς συνδέσει κειμήλια και λείψανα με τους δύο μάρτυρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σεργίου και Βάκχου κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου.

«Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος».

Ακούστε το Απολυτίκιον

Εορτολόγιο Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Οκτωβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

Σαν σήμερα

Δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα, τις γεννήσεις και τους θανάτους που σημάδεψαν την ημερομηνία στο Σαν σήμερα.