Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο Κυριάκος, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητή.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Κυριάκος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Στρατόνικος

Στράτος

Στρατής

Στρατονίκη

Στρατονίκιος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 29 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Όσιο Κυριακό τον Αναχωρητή, τον Άγιο Μαλαχία τον Νέο Οσιομάρτυρα από τη Ρόδο, την Αγία Πετρωνία, τους Αγίους Εκατόν Πενήντα Μάρτυρες, τους Αγίους Τρύφωνα, Τρόφιμο και Δορυμέδοντα, την Αγία Γουδελία, τους Αγίους Γοβδέλαο, Δάδα, Κάσδοο και Κασδόα, τον Άγιο Αντώνιο του Ζαντόσκ, τους Τρεις Νεομάρτυρες εν τω Βραχωρίω Αγρινίου, τους Αγίους Μάρτυρες «Οι εν Στροφάσιν αναιρεθέντες» και τον Όσιο Θεοφάνη τον Φιλεύσπλαχνο από τη Γάζα. Την ίδια ημέρα τιμάται και η μετακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Δονάτου, Επισκόπου Ευροίας Ηπείρου.

Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής: Ο ασκητής από την Κόρινθο που έζησε μέχρι τα 107 χρόνια

Κεντρικό πρόσωπο στο εορτολόγιο της 29ης Σεπτεμβρίου είναι ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ένας από τους γνωστούς ασκητές της παλαιστινιακής ερήμου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γεννήθηκε στην Κόρινθο τον 5ο αιώνα μ.Χ. και προερχόταν από οικογένεια με στενή σχέση με την Εκκλησία.

Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν ιερέας, και μητέρα του η Ευδοξία, ενώ συγγενής του ήταν ο επίσκοπος Κορίνθου Πέτρος. Σε νεαρή ηλικία ο Κυριακός εγκατέλειψε την Κόρινθο και κατευθύνθηκε προς τα Ιεροσόλυμα, επιλέγοντας τη μοναχική ζωή.

Στη συνέχεια βρέθηκε στη Λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Μέγας Ευθύμιος τον έκανε μοναχό και αργότερα τον έστειλε κοντά στον Όσιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Μετά τον θάνατο του Γερασίμου, ο Κυριακός επέστρεψε στη Λαύρα του Ευθυμίου.

Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Λαύρα του Σουκά, όπου, σε ηλικία περίπου 40 ετών, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και ανέλαβε την ευθύνη του σκευοφυλακίου. Οι βιογραφικές πηγές της Εκκλησίας τον περιγράφουν ως άνθρωπο με ιδιαίτερα ήπιο χαρακτήρα, υπομονή και πραότητα απέναντι στους συμμοναστές του.

Σε προχωρημένη ηλικία επέλεξε ακόμη πιο αυστηρή ασκητική ζωή. Φέρεται να πέρασε από διαφορετικές μονές, σκήτες και απομονωμένες περιοχές της Παλαιστίνης, αναζητώντας την ησυχία και αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην άσκηση και την προσευχή.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Όσιος Κυριακός πέθανε σε ηλικία 107 ετών. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου και το όνομα Κυριάκος έχει τη γιορτή του αυτή την ημέρα.

«Πραότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους»

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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