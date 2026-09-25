Ανακοινώθηκαν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026.

Οι υποψήφιοι των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επιπλέον, σήμερα ανακοινώθηκαν και οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Ειδικών Μαθημάτων καθώς και των Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού έτους 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην παραπάνω ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας επίσης τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους χαρακτήρες. Στην ίδια εφαρμογή έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι/ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών.