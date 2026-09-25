Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρασκευή γαληνικών φαρμάκων στα ιδιωτικά φαρμακεία εστιάζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκεται φαρμακείο που φέρεται να παρασκεύαζε γαληνικά σκευάσματα, με τον Σύλλογο να παρέχει διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τι προβλέπει η νομοθεσία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα το Ν. 1963/1991 (Α΄ 138) και το Π.Δ. 312/1992 (Α΄ 157), ως ισχύουν, χορηγείται στο ιδιωτικό φαρμακείο άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, κατόπιν επιθεωρήσεως κατά την οποία ελέγχονται ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει η φαρμακευτική νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνονται και εκείνες για το εργαστήριο του φαρμακείου.

Λαμβανομένων υπ’ όψιν των προβλέψεων του άνω ΠΔ/τος για το εργαστήριο στο οποίο λαμβάνει χώρα η παρασκευή γαληνικών φαρμάκων ως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 7 και στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 312/1992 (προδιαγραφές, εξοπλισμός κλπ.), προκύπτει ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα παρασκευής στείρων διαλυμάτων ή άλλων στείρων φαρμακοτεχνικών μορφών οποιασδήποτε κατηγορίας εντός του εργαστηρίου του ιδιωτικού φαρμακείου».