Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού-οχηματαγωγού BLUE CARRIER 2, το οποίο βρίσκεται εν πλω βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος προς το Λιμενικό.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διαθέσει συνολικά τέσσερα θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου RAFNAR, από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά.

Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη και ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος για την εναέρια εποπτεία της πυρκαγιάς, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP.

Οι 29 επιβαίνοντες, δηλαδή 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, αποβιβάστηκαν από το πλοίο και μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτά του Λιμενικού, όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τήνο.

Το BLUE CARRIER 2 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,5 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Τήνου.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο ρυμουλκά και ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, κατευθύνονται προς την περιοχή δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία, δύο αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό.

Την ίδια ώρα, έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός όλων των όμορων Λιμεναρχείων και των φορέων διαχείρισης λιμένων, σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται τόσο στην κατάσβεση όσο και στην πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Attica Ferries αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57, ενώ το BLUE CARRIER 2 εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.

Στο πλοίο επέβαιναν ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού, και 28 μέλη πληρώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία ενημερώνει ότι, «μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων του Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίου BLUE CARRIER 2, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».