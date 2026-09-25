Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2026 με αρ. πρωτ. 444376/27-05-2026.

Οι πίνακες αφορούν 24 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ στο Χαϊδάρι, στο Ίλιον και στη Λάρισα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι πίνακες ανασυντάχθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 725/2026 απόφασή του.