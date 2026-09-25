Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός που περνούσε με το αυτοκίνητό του από την οδό Λυσικράτους, την ώρα που σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα.

Το όχημά του βρισκόταν ακριβώς μπροστά από το κτίριο που κατέρρευσε, με τον ίδιο να περιγράφει στο Orange Press Agency τα δραματικά δευτερόλεπτα που έζησε και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο.

«Ήμουν στο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που πέρασα εδώ και έγινε έκρηξη. Και δεν κατάλαβα τίποτα, τι μου γινόταν. Αυτό που κατάλαβα, αυτό που βλέπετε στο αυτοκίνητο τι έχει γίνει και έσκασαν τα πάντα γύρω μου. Καθόλου λάμψη, τίποτα. Μόνο μια έκρηξη δυνατή. Ένα μπαμ. Σηκώθηκε το αυτοκίνητο πάνω στον αέρα! Σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα και μετά ξανά έκατσε κάτω».

«Έσπασαν τα τζάμια, βγήκα από το παράθυρο»

Όπως εξηγεί ο ίδιος, τα τζάμια του οχήματος έσπασαν αμέσως, ενώ οι ηλεκτρικές πόρτες μπλόκαραν, αναγκάζοντάς τον να απεγκλωβιστεί από το παράθυρο:

«Έσπασαν τα τζάμια… Προσπάθησα να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν άνοιγαν οι πόρτες, γιατί έσβησε το αυτοκίνητο και είναι ηλεκτρικό. Βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δόξα τω Θεώ. Δεν περνούσε εκείνη την ώρα κόσμος, ήταν άδειος ο δρόμος, ήσυχη μέρα όπως είναι πάντα πρωινή».

«Νόμιζα ότι η έκρηξη έγινε μέσα στο αμάξι μου»

Μέσα στον πανικό και την πυκνή σκόνη που κάλυψε ολόκληρο τον δρόμο, ο οδηγός αρχικά υπέθεσε ότι η έκρηξη μπορεί να προήλθε από το όχημά του: «Εγώ νόμιζα ότι η έκρηξη έγινε μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβα αν έχει γίνει στο κτίριο εκεί. Έπρεπε να τρέξω, να απομακρυνθώ. Εκείνη την ώρα δεν είχα μυαλό να κοιτάζω τι γίνεται πίσω, γιατί ήταν γεμάτο σκόνη σαν καπνό. Δεν έβλεπα».