Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνικής Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάνοντας λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση. Ειδικότερα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες τρεις ημέρες – Τι αναμένεται στην Αττική

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnewσ Αναστασίας Τυράσκη, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη νότια Αδριατική κινείται νοτιότερα και αναμένεται να επηρεάσει αρχικά τα βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν κυρίως από το μεσημέρι και σταδιακά θα επεκταθούν.

Οι πρώτες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα και την Ήπειρο, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, την κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά φαινόμενα δεν αποκλείονται και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο και τα νοτιοανατολικά τμήματα ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος.

Το Σάββατο η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

Το Σάββατο το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιότερα και θα βρεθεί στην περιοχή του Ιονίου, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και σταδιακά σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ προς το απόγευμα και το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου αναμένεται να είναι κατά τόπους πιο έντονα. Προς το βράδυ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στις Κυκλάδες.

Για την Αττική, το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του τριημέρου. Βροχές μπορούν να σημειωθούν κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μεγαλύτερη πιθανότητα γύρω από τις μεσημβρινές ώρες. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να σημειωθούν βροχές και το βράδυ.

Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν φαινόμενα ιδιαίτερα μεγάλης έντασης στην Αττική, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόσκαιρων καταιγίδων. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ακριβή πορεία του βαρομετρικού χαμηλού.

Βροχές και καταιγίδες και την Κυριακή

Την Κυριακή το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περισσότερες περιοχές της χώρας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν.