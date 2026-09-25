Τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία στη Σαλαμίνα δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη δομή, μετά από αυτή της Ηλιούπολης, που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για κατασκευή τριών Στεγών, ενώ ακολουθεί και η κατασκευή ΣΥΔ ΑμεΑ στο Παλιαό Φάληρο.

Η σύμβαση για την κατασκευή της δομής υπεγράφη παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, από τον δήμαρχο Σαλαμίνας, Γιώργο Παναγόπουλο και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Το έργο, προϋπολογισμού 1,19 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», με την επίβλεψη του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» και αναμένεται να έχει παραδοθεί εντός 24 μηνών. Στο πλαίσιο της υπογραφείσας σύμβασης, προβλέπεται η δημιουργία κτιρίου έκτασης 490 τ.μ., συνολικής χωρητικότητας 9 ωφελούμενων, με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και κοινόχρηστους – βοηθητικούς χώρους. Την ευθύνη για τη λειτουργία της δομής θα έχει ο «Σύλλογος Γονέων Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας».

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Μετά την Ηλιούπολη, κάνουμε σήμερα στη Σαλαμίνα το επόμενο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός προγράμματος που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία και την αγωνία των οικογενειών τους για το μέλλον. Η δεύτερη από τις τρεις νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης περνά, πλέον, στη φάση της κατασκευής, μετατρέποντας έναν σχεδιασμό κοινωνικής φροντίδας σε συγκεκριμένη υποδομή».

«Είμαστε η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ για την εξ αρχής κατασκευή τέτοιων δομών για ΑμεΑ. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο εκεί όπου μπορεί να έχει ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτέλεσμα», τόνισε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Για εμάς, η κοινωνική πολιτική αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν οδηγεί σε απτές λύσεις. Όταν δημιουργεί τις συνθήκες ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να ζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία μέσα στην κοινότητα, με την υποστήριξη που πραγματικά χρειάζεται. Παράλληλα, δίνει μια ουσιαστική απάντηση στους γονείς και στις οικογένειες που εύλογα αγωνιούν για το αύριο των δικών τους ανθρώπων».

Από την πλευρά του, ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε: «Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο έργο για τον Δήμο Σαλαμίνας και κυρίως για τα Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειές τους. Ήταν το μεγάλο όνειρο, ο μεγάλος στόχος για το νησί μας, να δημιουργηθεί μια Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Χάρη στον περιφερειάρχη, κ. Χαρδαλιά, αυτό το όνειρο, πλέον, παίρνει σάρκα και οστά».

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν μικρές μονάδες φιλοξενίας για Άτομα με Αναπηρία, καθώς και για παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παρέχουν στέγαση, διατροφή, ιατρική και κοινωνική φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν τους ωφελούμενους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την αυτονομία τους και συμβάλλουν σε μία όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση μέσα στην κοινότητα. Κεντρικοί στόχοι είναι η κοινωνική ένταξη, η αποϊδρυματοποίηση και η πρόληψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Νίκος Παπαγεωργίου, ο διευθύνων δύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ», Γιώργος Κορμάς και η γενική διευθύντρια, Έφη Φιλιοπούλου, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021-2027», Δημήτρης Δρόσης, καθώς και ο ιδρυτής του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ Σαλαμίνας, Γιάννης Σπηλιόπουλος.