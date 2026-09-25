Σκηνικό καταστροφής άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Λυσικράτους, στην καρδιά της Πλάκας, λίγα μέτρα από την Πύλη του Αδριανού.

Σπασμένα τζάμια, συντρίμμια και σοβαρές ζημιές σε κτίρια και οχήματα συνθέτουν την εικόνα στην περιοχή, ενώ το παλιό διώροφο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη υπέστη μερική κατάρρευση.

Οι έρευνες των Αρχών παραμένουν σε εξέλιξη, την ώρα που δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Πυροσβεστικής στο σημείο, σημειώθηκε και νέα πτώση τμήματος της πρόσοψης του κτιρίου, όπου έγινε το πρωί η έκρηξη.

Σοβαρές ζημιές καταγράφονται και στο διπλανό ξενοδοχείο, όπου η ισχυρή έκρηξη άφησε πίσω της σπασμένα τζάμια, σκόνη και συντρίμμια, αποτυπώνοντας το μέγεθος του ωστικού κύματος που προκάλεσε η έκρηξη.

«Ολική αχρησία το ένα κτίριο, σοβαρές ζημιές στο διπλανό»

Σε δηλώσεις του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το μόνο σίγουρο από τις πρώτες ενδείξεις και από τις πρώτες αυτοψίες που έχω κάνει εγώ, είναι ότι το εν λόγω κτίριο πάει για ολική αχρησία και το διπλανό κτίριο φαίνεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα έχουν βλάβες αλλά φαίνεται ότι είναι δευτερεύουσες, δηλαδή έχουμε κάποια σπασμένα τζάμια, σπασμένα ρολά και παντζούρια από τα καταστήματα και από τις οικίες».

Απομακρύνονται τα οχήματα από το σημείο της έκρηξης

Πώς περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες τη στιγμή της έκρηξης

«Γύρω στις 7.30 ακούσαμε κάτι σαν βόμβα και έπεσαν τα κάδρα, έπεσε ο καφές. Ήταν πολύ δυνατό το ωστικό κύμα. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει γίνει, ήμασταν σίγουροι ότι ήταν βόμβα ή ότι έπεσε κάποιος τοίχος. Τρομάξαμε όλοι και ανεβήκαμε στην ταράτσα να δούμε τι έγινε», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο Orange Press και πρόσθεσε:

«Είδαμε έντονους καπνούς και, από ό,τι πληροφορηθήκαμε μετά, έγινε έκρηξη. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ήμασταν 40-50 μέτρα από το σημείο. Είδα ότι στη γωνία άνοιξε μια ρωγμή, αλλά στη γειτονιά γύρω γύρω είχε ζημιές».

Άλλη αυτόπτης μάρτυρας, που εργαζόταν σε διπλανό κτίριο, δήλωσε πως «ήμουν μπροστά από το κτίριο που κατέρρευσε. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια τριγύρω έσπασαν. Ήρθε η Αστυνομία και μας έβγαλαν έξω, γιατί περίμεναν δεύτερο κύμα. Μας είπαν ότι ήταν από υγραέριο».

Η ίδια ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή. «Ο θόρυβος ήταν πολύ δυνατός, βούιζαν τα αυτιά μου, έτρεμαν τα πόδια μου», είπε, προσθέτοντας ότι ακούγονταν οι φωνές μιας ηλικιωμένης και ενός ηλικιωμένου να καλούν σε βοήθεια.