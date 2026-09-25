Με λόγια τα οποία ραγίζουν καρδιές αναφέρεται στην κόρη της Μυρτώ με αφορμή την ονομαστική της εορτή, η μητέρα της Μαίρη Κοτρώτσου. «Η δική σου ανηφόρα βγήκε πολύ απότομη» τονίζει σε μακροσκελή ανάρτησή της και δημοσιεύει φωτογραφίες στις οποίες είναι οι δυο τους.

Εκφράζοντας την ελπίδα «να έρθει μια μέρα που η ιατρική επιστήμη θα έχει προχωρήσει και μπορεί να σε δω λίγο καλύτερα!» η μητέρα της Μυρτώς από την Πάρο τονίζει: «Σ’ αγαπώ πάντα και θα σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό όπως μου λες και εσύ, και θέλω να συνεχίσεις να σκορπάς το χαμόγελό σου και τα φιλιά σου σε όποιον σε πλησιάζει και σου μιλάει. Γιατί η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη».

Ολόκληρη η ανάρτηση της μητέρας της Μυρτώς

«Χρόνια σου πολλά Μυρτώ μου, ο Θεός να σου χαρίζει υγεία, δύναμη , αισιοδοξία, χαμόγελο αγάπη, ευτυχία!

Και μακάρι να έρθει μια μέρα που η ιατρική επιστήμη θα έχει προχωρήσει και μπορεί να σε δω λίγο καλύτερα!

Ελπίζω γιατί αυτό μαζί με το χαμόγελο σου και την αγάπη σου μου δίνουν δύναμη. Την δύναμη της ελπίδας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μέσα μας, για να βαδίζουμε σε αυτήν την ζωή που μόνο δυσάρεστα και απογοητευτικά μηνύματα μας δίνει.

Μέρα γιορτής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας και δεν χωρούν παράπονα. Ο καθένας έχει την δική του ανηφόρα. Μόνο που η δική σου βγήκε πολύ απότομη και δυσκολεύομαι στο ανήφορο.

Σ’ αγαπώ πάντα και θα σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό όπως μου λες και εσύ, και θέλω να συνεχίσεις να σκορπάς το χαμόγελο σου και τα φιλιά σου σε όποιον σε πλησιάζει και σου μιλάει. Γιατί η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη. Ίσως αυτό να είναι το χάρισμα που σου έδωσε η Παναγία για όσα έχασες σε μια στιγμή: την φωνή, την κίνηση, την ζωή….

Θα κάνω πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είναι η κάθε σου μέρα όσο μπορεί καλύτερη.

Είμαι ευγνώμων που σε έχω κοντά μου και νιώθω καθημερινά την σφιχτή αγκαλιά σου».