Βίντεο από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου κατέγραψε τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25/9 σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, στην Πλάκα.

Στο βίντεο ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνονται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του ωστικού κύματος. Αμέσως μετά την έκρηξη, πελάτες του ξενοδοχείου καταγράφονται να φεύγουν έντρομοι, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το σημείο.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της έκρηξης και την αναστάτωση που προκλήθηκε στην περιοχή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Πυροσβεστικής – Ανησυχία για ηλικιωμένο ζευγάρι

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής στο σημείο της έκρηξης συνεχίζεται. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεργεία της εταιρείας διανομής του φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που δεν έχει εντοπιστεί, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Στο ισόγειο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν διέμενε κάποιο άτομο.

Κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια.

Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ εξετάζεται αν η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 24 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Η καταστροφή από ψηλά

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες από ψηλά αποτυπώνουν το βομβαρδισμένο τοπίο στην Πλάκα μετά την κατάρρευση του κτιρίου: