Αγωνία επικρατεί μεταξύ των θαυμαστών της Άννας Βίσση για τον καιρό το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από σήμερα να επηρεάζει τη χώρα μας χτυπά και την Αττική.

Αύριο το βράδυ η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ σε μία εμφάνιση, που εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περίπου 95.000 θεατές. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ραντεβού της χρονιάς και έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική σχέση της Άννας Βίσση με τους θαυμαστές της.

Τι καιρό αναμένεται να κάνει, όμως, το βράδυ του Σαββάτου στην Αττική;

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες. «Αύριο θα είναι μία βροχερή ημέρα για την Αττική. Κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να δούμε και καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τα δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα του νομού», επισήμανε.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, για την Αττική, το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του τριημέρου. Βροχές μπορούν να σημειωθούν κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μεγαλύτερη πιθανότητα γύρω από τις μεσημβρινές ώρες. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να σημειωθούν βροχές και το βράδυ. Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν φαινόμενα ιδιαίτερα μεγάλης έντασης στην Αττική, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόσκαιρων καταιγίδων. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ακριβή πορεία του βαρομετρικού χαμηλού.

Αναφερόμενη συγκεκριμένα στο βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, επισήμανε: «Έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Υπάρχει πιθανότητα να το γλιτώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε και σίγουρα. Δυστυχώς».