Το μεγάλο ταξίδι της ελπίδας με προορισμό το Χιούστον ετοιμάζεται να ξεκινήσει ο 20χρονος Αλέξης που πάσχει από σάρκωμα Ewing και δίνει τη δική του μάχη.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε ξαφνικά με πόνους στη λεκάνη, οι οποίοι αρχικά είχαν εκληφθεί λανθασμένα ως δισκοκήλη, και η ιστορία του έγινε γρήγορα γνωστή στο διαδίκτυο, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης.

«Ήταν ένα παιδί που γυμναζόταν συνέχεια και δεν καταλάβαμε γιατί όλη την ώρα ήταν στο γυμναστήριο και ξαφνικά έπεσε. Δεν τον κράτησε το πόδι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα», είπε η μητέρα του Αλέξη μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 25/9 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο Αλέξης θα ταξιδέψει στο Χιούστον των ΗΠΑ για μια εξαιρετικά εξειδικευμένη και πρωτοποριακή θεραπεία, η οποία προσαρμόζεται με βάση το DNA του ασθενούς και βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, μη ούσα διαθέσιμη στην Ευρώπη.

Το κόστος της θεραπείας αυτής αγγίζει τις 500.000 δολάρια και το ποσό συγκεντρώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση του απλού κόσμου, που συνεισέφερε ακόμη και με μικρές δωρεές, αλλά και με τη βοήθεια επώνυμων υποστηρικτών.

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όλοι από ένα ευρώ κάνουν αυτό, μαζεύουν τα λεφτά και μου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία», είπε ο Αλέξης, ευχαριστώντας όσους του στάθηκαν στον αγώνα που δίνει.