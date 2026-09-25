Τον απόλυτο τρόμο έζησαν σήμερα όσοι βρίσκονταν στην οδό Λυσικράτους, κοντά στην Πύλη του Αδριανού στην Πλάκα, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε παλιό, διώροφο κτίριο. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται με ειδικές κάμερες, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και οι Αρχές θέλουν να αποκλείσουν κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.

Η έκρηξη, που έγινε στο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους 17, προκάλεσε τη μερική κατάρρευσή του, ενώ παρακείμενα κτίρια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Δείτε το βίντεο από το drone του Orange Press, που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής:

Επίσης, καταγράφηκαν ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ σταθμευμένα οχήματα, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα και δύο γυναίκες, εκ των οποίων μία ηλικιωμένη, που απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο, χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Αν και έχουν περάσει αρκετές ώρες από το συμβάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και πρέπει να ερευνηθεί από άκρη σε άκρη για τυχόν εγκλωβισμένους. «Είναι πολύ λεπτή, χειρουργική επέμβαση, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί κι αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», ανέφερε στο ΕΡΤNews. Όπως είπε, δύο κλιμάκια της Ειδικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών σαρώνουν με ειδικές κάμερες τους χώρους.

Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την ισχυρή έκρηξη:

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Πυροσβετικής στο σημείο, σημειώθηκε και νέα πτώση τμήματος της πρόσοψης του κτιρίου, όπου έγινε το πρωί η έκρηξη.

Χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι εικόνες με ένα παντζούρι, που εκσφενδονίστηκε σε απόσταση αρκετών μέτρων, να έχει μπλεχτεί σε καλώδια και να κρέμεται πάνω από το έδαφος.

Πώς περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες τη στιγμή της έκρηξης

«Γύρω στις 7.30 ακούσαμε κάτι σαν βόμβα και έπεσαν τα κάδρα, έπεσε ο καφές. Ήταν πολύ δυνατό το ωστικό κύμα. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει γίνει, ήμασταν σίγουροι ότι ήταν βόμβα ή ότι έπεσε κάποιος τοίχος. Τρομάξαμε όλοι και ανεβήκαμε στην ταράτσα να δούμε τι έγινε», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο Orange Press και πρόσθεσε:

«Είδαμε έντονους καπνούς και, από ό,τι πληροφορηθήκαμε μετά, έγινε έκρηξη. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ήμασταν 40-50 μέτρα από το σημείο. Είδα ότι στη γωνία άνοιξε μια ρωγμή, αλλά στη γειτονιά γύρω γύρω είχε ζημιές».

Άλλη αυτόπτης μάρτυρας, που εργαζόταν σε διπλανό κτίριο, δήλωσε πως «ήμουν μπροστά από το κτίριο που κατέρρευσε. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια τριγύρω έσπασαν. Ήρθε η Αστυνομία και μας έβγαλαν έξω, γιατί περίμεναν δεύτερο κύμα. Μας είπαν ότι ήταν από υγραέριο».

Η ίδια ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή. «Ο θόρυβος ήταν πολύ δυνατός, βούιζαν τα αυτιά μου, έτρεμαν τα πόδια μου», είπε, προσθέτοντας ότι ακούγονταν οι φωνές μιας ηλικιωμένης και ενός ηλικιωμένου να καλούν σε βοήθεια.

Αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο, ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά, ενώ επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που αμέσως άρχισαν επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής αιτία της έκρηξης, ωστόσο η πιθανότερη εκδοχή είναι να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.

Η έρευνα για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Δείτε κι άλλες εικόνες από το σημείο: