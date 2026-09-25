Μία απίστευτη ιστορία που αφορά μία 44χρονη Πολωνή βλέπει το «φως» της δημοσιότητας. Η εν λόγω γυναίκα κατήγγειλε έναν 28χρονο αλβανικής καταγωγής ότι με ψευδείς παραστάσεις την έπεισε να του καταβάλει τμηματικά μεγάλο χρηματικό ποσό και ότι, όταν αντιλήφθηκε την απάτη, εκείνος την απείλησε ότι θα την καταστρέψει.

Ο καταγγελλόμενος δεν συνελήφθη και η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Το ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε φτάνει τα 15.417 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατική», η καταγγέλλουσα, Πολωνή υπήκοος γεννημένη το 1982, κατέθεσε μήνυση σε βάρος Αλβανού υπηκόου γεννημένου το 1998. Όπως υποστηρίζει, ο 28χρονος, επικαλούμενος ψευδή γεγονότα και προσκομίζοντας στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, την έπεισε να του καταβάλει χρήματα.

Οι καταβολές, κατά την καταγγελία, πραγματοποιήθηκαν τμηματικά, σε διάστημα που εκτείνεται μεταξύ 2023 και 2024, και συνολικά έφτασαν τα 15.417 ευρώ. Το γεγονός ότι τα χρήματα δόθηκαν σε δόσεις και σε βάθος χρόνου υποδηλώνει, κατά την καταγγέλλουσα, ότι η πίεση που ασκήθηκε πάνω της ήταν συστηματική, με τον άνδρα να επανέρχεται κάθε φορά με νέα αιτήματα και νέες δικαιολογίες. Τ

ο κρίσιμο σημείο της υπόθεσης εντοπίζεται στη στιγμή που η 44χρονη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης. Όταν, όπως ισχυρίζεται, ζήτησε από τον 28χρονο να της επιστρέψει το ποσό, εκείνος δεν επιχείρησε ούτε εξήγηση ούτε διακανονισμό. Αντιθέτως, φέρεται να την απείλησε ευθέως ότι θα την «καταστρέψει» και ότι θα αποστείλει γυμνές φωτογραφίες της στα παιδιά της, εκμεταλλευόμενος προσωπικό υλικό που, όπως προκύπτει, είχε στην κατοχή του.

Με βάση τα καταγγελλόμενα, η υπόθεση εξετάζεται υπό το πρίσμα της απάτης, της απειλής και της εκδικητικής πορνογραφίας

Τον χειρισμό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, η οποία καλείται να εξετάσει τόσο το οικονομικό σκέλος, δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες καταβλήθηκε το ποσό, όσο και το σκέλος των απειλών. Το αν η καταγγέλλουσα διαθέτει γραπτά ή ηλεκτρονικά μηνύματα που να αποτυπώνουν τις απειλές δεν διευκρινίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία.