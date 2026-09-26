Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, μετά την καθιερωμένη θερινή διακοπή του μέτρου.

Η εφαρμογή του αναμένεται να ξεκινήσει μετά τα μέσα Οκτωβρίου, με την ακριβή ημερομηνία για την περίοδο 2026-2027 να καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

Την προηγούμενη περίοδο, ο Δακτύλιος τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2026.

Μικρός Δακτύλιος: Οδοί και Λεωφόροι

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον μικρό Δακτύλιο επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Ο Δακτύλιος εκτείνεται στην εξής περίμετρο: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Οι περιορισμοί ισχύουν από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07:00 έως 20:00, Παρασκευή, ώρες 07:00 έως 15:00, ενώ τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα αίρονται.

Τα πρόστιμα

Όσοι παραβιάσουν τα μέτρα του Δακτυλίου αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Ωστόσο στον Δακτύλιο υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ελεύθερα μπορούν να κυκλοφορούν, εφόσον διαθέτουν το προβλεπόμενο ειδικό σήμα – εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr -, τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα εργοστασιακά υβριδικά οχήματα, καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή υγραέριο.

Ειδικότερα, δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό στον μικρό Δακτύλιο τα οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 195948 από 07/10.10.2024 (ΦΕΚ 5627, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα δύνανται να εκτυπώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή καταχωρημένη σε κινητό τηλέφωνο οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου,

Αυτοκινήτων EURO 6,πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό

Κύκλο Οδήγησης – New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31.12.2020),

Αυτοκινήτων EURO 6 πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως

Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01.01.2021 και εφεξής.

Επίσης, για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του μικρού Δακτυλίου, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.