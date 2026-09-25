Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα, Παρασκευή 25/9 ο καιρός. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες και θα επηρεάσουν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα στην Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Σάββατο 26/9

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 27/9

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται για την Κυριακή 27/9 κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα παραθαλάσσια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και τις βραδινές ώρες, πιθανώς τοπικά έντονες στην Εύβοια και τις Σποράδες.

Στα δυτικά και τα βόρεια πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 τοπικά στο Αιγαίο 7, και μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.