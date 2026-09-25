Οι παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες από τα βορειοδυτικά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 25/9

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 24, στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25, στην Κρήτη από 8 έως 24, στα Επτάνησα από 13 έως 24-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22-24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.