Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον των Αρχών να στρέφεται και στον απινιδωτή που χρησιμοποιήθηκε κατά την προσπάθεια ανάνηψης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο Live News του MEGA ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται για τον λόγο που η συσκευή δεν προχώρησε σε απινίδωση.

Το πρώτο σενάριο: Η κατάσταση του ασθενούς

Η πρώτη εκτίμηση που εξετάζεται είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη σε κατάσταση άσφυγμου καρδιακού ρυθμού.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ένας απινιδωτής δεν μπορεί να δώσει ηλεκτρικό σοκ, καθώς η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν ανιχνεύσει συγκεκριμένες καρδιακές αρρυθμίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με απινίδωση.

Το δεύτερο σενάριο: Η μπαταρία που είχε αδειάσει

Το δεύτερο στοιχείο που εξετάζεται αφορά την ίδια τη λειτουργία της συσκευής. Όπως μεταδόθηκε, η μπαταρία του απινιδωτή φέρεται να είχε εξαντληθεί και να μην είχε αντικατασταθεί για διάστημα τεσσάρων έως πέντε ετών.

Η πληροφορία αυτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προέκυψε όταν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησε να ανοίξει τη συσκευή προκειμένου να ανακτήσει τα ψηφιακά δεδομένα της.

Οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων διαπίστωσαν ότι ο απινιδωτής δεν ενεργοποιούνταν, με αποτέλεσμα να ζητήσουν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών την προμήθεια κατάλληλης μπαταρίας ώστε να μπορέσουν να εξετάσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες στιγμές της προσπάθειας ανάνηψης

Η ανάλυση των δεδομένων της συσκευής θεωρείται σημαντική για την έρευνα, καθώς μπορεί να δείξει τι ακριβώς συνέβη κατά την προσπάθεια διάσωσης, αν η συσκευή λειτούργησε όπως προβλέπεται και ποια ήταν η κατάσταση του ασθενούς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ το σύνολο των ευρημάτων θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού τραγουδιστή.