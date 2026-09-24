Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά από πληροφορίες για δύο άτομα που εντοπίστηκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο υπό κατεδάφιση θέατρο Μπάντμιντον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από συγκεκριμένο χώρο, ενώ εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Στο σημείο έχει μεταβεί προληπτικά μηχανή του ΕΚΑΒ, ενώ επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Υπήρξε μικρή διαρροή διοξειδίου του άνθρακα από σύστημα πυρόσβεσης.

Οι δύο άνδες ήταν για λίγη ώρα ημιλιπόθυμοι, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν προληπτικά σε εφημερεύον νοσοκομείο.