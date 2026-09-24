Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην Κω, όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας, βγήκε από το σπίτι, προσέγγισε σταθμευμένο όχημα της οικογένειας και, κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, το κεφάλι του σφηνώθηκε στο παράθυρο του αυτοκινήτου.

Το παιδί μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ στην Αθήνα με αεροδιακομιδή, αφού προηγουμένως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο στην Κω, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος της 35χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σφηνώθηκε το παιδί στο παράθυρο διερευνώνται.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό της ρεπορτάζ η εφημερίδα «Δημοκρατική», το παιδί φέρεται να απομακρύνθηκε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό και να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της μητέρας του, που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Εκεί, όπως προκύπτει, το κεφάλι του 3χρονου εγκλωβίστηκε ανάμεσα στον υαλοπίνακα και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας. Η πίεση που ασκήθηκε ήταν τέτοια, που το παιδί έχασε τις αισθήσεις του.