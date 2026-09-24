Ήταν Απρίλιος του 2022 όταν έφυγε από την Καβάλα με ασθενοφόρο, σοβαρά τραυματισμένος και χωρίς να γνωρίζει αν θα ξαναβρεθεί στην πόλη. Μετά από τέσσερα χρόνια ο Antun Čolig επέστρεψε, αυτή τη φορά όμως περπατώντας και με το χαμόγελο στα χείλη.

Στη νέα του στάση στην Καβάλα δεν υπήρχαν νοσοκομεία, εξετάσεις και αγωνία. Υπήρχαν αγκαλιές και μια συνάντηση που είχε αργήσει, αλλά τελικά έγινε πραγματικότητα. Ο Κροάτης μοτοσικλετιστής ξαναβρέθηκε με τον Αλέξη Γούλα και τον Ανέστη Καραμανώλη, τους δύο Καβαλιώτες που είχαν βρεθεί στο πλευρό του τις δύσκολες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το χωριό Λυδία στην περιφερειακή ενότητα Φιλίππων του δήμου Καβάλας.

Ήταν μια διαφορετική επιστροφή. Ο άνθρωπος, που το 2022 χρειάστηκε βοήθεια ακόμη και για τις πιο απλές καθημερινές του ανάγκες, είχε αφήσει πίσω του τα σοβαρά τραύματα, είχε επιστρέψει στη ζωή του στο Ζάγκρεμπ και επέστρεψε στην Καβάλα μόνο και μόνο για να ξαναδεί εκείνους που, όταν τους χρειάστηκε, δεν τον άφησαν μόνο.

Από το ταξίδι προς την Αρμενία στο Νοσοκομείο Καβάλας

Η ιστορία ξεκίνησε στις 7 Απριλίου 2022. Τότε, ο 35χρονος Antun ταξίδευε μόνος με τη μοτοσικλέτα του από το Ζάγκρεμπ με προορισμό την Αρμενία. Στην περιοχή της Λυδίας, ένα αγροτικό όχημα που επιχείρησε να εξέλθει από αγροτικό παράδρομο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μοτοσικλέτα του.

Ο Κροάτης αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Η μοτοσικλέτα του καταστράφηκε κι εκείνος βρέθηκε ξαφνικά μακριά από την πατρίδα του, σε μια ξένη χώρα, χωρίς να γνωρίζει ελληνικά και χωρίς να έχει κοντά του κάποιον δικό του άνθρωπο.

Μια ανάρτηση σε σελίδα μοτοσικλετιστών στο Facebook ήταν εκείνη που άλλαξε τα δεδομένα. Ο Αλέξης Γούλας και ο Ανέστης Καραμανώλης, δύο Καβαλιώτες με αγάπη για τις μοτοσικλέτες, πληροφορήθηκαν την περιπέτεια του Antun και αποφάσισαν να τον επισκεφθούν.

Από εκείνη τη στιγμή, η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια καθημερινή σχέση υποστήριξης. Οι δύο άνδρες πήγαιναν στο νοσοκομείο, βοηθούσαν τον Antun στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στη μετάφραση, επικοινωνούσαν με την οικογένειά του στην Κροατία και φρόντιζαν για πρακτικά ζητήματα που για έναν άνθρωπο με σοβαρό τραυματισμό και χωρίς γνώση της γλώσσας ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσει μόνος του.

«Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά σε μια ξένη χώρα, τραυματισμένος και χωρίς να μπορεί να συνεννοηθεί. Δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε μόνο του. Πηγαίναμε καθημερινά στο νοσοκομείο και προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαζόταν», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αλέξης Γούλας.

Η παρουσία τους δεν περιορίστηκε στις πρακτικές ανάγκες. Ήταν ο σύνδεσμος του Antun με την οικογένειά του και με τον έξω κόσμο σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ήταν ουσιαστικά απομονωμένος από την καθημερινότητά του. Στις 15 Απριλίου 2022 έφτασε στο νοσοκομείο Καβάλας ασθενοφόρο από το Ζάγκρεμπ, προκειμένου να τον μεταφέρει στην Κροατία, όπου θα συνέχιζε τη νοσηλεία και την αποκατάστασή του. Εκείνη την ημέρα, οι νέοι του φίλοι τον αποχαιρέτησαν χωρίς να γνωρίζουν πότε θα τον ξαναδούν.

Τέσσερα χρόνια μετά, το μήνυμα που έφερε την επανένωση

Η απάντηση ήρθε τελικά αρκετά χρόνια αργότερα και με τον πιο όμορφο τρόπο. Ένα μήνυμα έφτασε στον Αλέξη Γούλα. Ο Antun βρισκόταν ξανά στην Καβάλα και ήθελε να συναντήσει τους ανθρώπους που είχαν σταθεί δίπλα του το 2022.

Αυτή τη φορά δεν υπήρχε τίποτα που να θυμίζει εκείνες τις ημέρες. Ο Antun επέστρεψε στην πόλη μαζί με τη σύντροφό του Anna, υγιής και χαμογελαστός, έχοντας αφήσει πίσω του τα σοβαρά κατάγματα στο χέρι και το πόδι και την δύσκολη περίοδο της αποκατάστασης. «Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Τον είχαμε γνωρίσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ξαφνικά τον βλέπαμε ξανά μπροστά μας καλά, χαμογελαστό και μαζί με την Anna. Ήταν πραγματικά σαν να έκλεινε ένας κύκλος», λέει ο Αλέξης Γούλας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Καθοριστική στην πορεία της αποκατάστασής του ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση που είχε ο Antun από τους γιατρούς της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. «Οι γιατροί έκαναν πολύ σημαντική δουλειά. Η αντιμετώπιση που είχε από την πρώτη στιγμή ήταν καθοριστική για την πορεία του και την αποκατάστασή του», σημειώνει ο ίδιος.

Το τροχαίο, ωστόσο, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη ζωή του Κροάτη. Ο Antun πήρε την απόφαση να μην οδηγήσει ξανά μοτοσικλέτα. Σήμερα, ζει και εργάζεται στο Ζάγκρεμπ, όπου έχει το δικό του ταξί. Η ζωή του επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς, όμως η εμπειρία της Καβάλας παραμένει ένα σημαντικό κεφάλαιο της προσωπικής του ιστορίας.

Το μάθημα του Antun για την ασφάλεια των αναβατών

Από την πρώτη στιγμή μετά το τροχαίο, ο Αλέξης Γούλας είχε σταθεί και σε μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια: ο Antun φορούσε πλήρη εξοπλισμό προστασίας τη στιγμή της σύγκρουσης. Κράνος, γάντια, φόρμα και προστατευτικά ήταν μέρος του εξοπλισμού του και, όπως επισημαίνει ο κ. Γούλας, το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν βλέπει σήμερα τον φίλο του να έχει επιστρέψει υγιής στην Καβάλα.

«Το ότι φορούσε πλήρη εξοπλισμό ήταν πολύ σημαντικό. Κράνος, γάντια, φόρμα και προστατευτικά δεν είναι απλώς κάτι που φοράμε επειδή το επιβάλλει ο νόμος. Σε μια δύσκολη στιγμή μπορούν πραγματικά να προστατεύσουν τη ζωή και το σώμα ενός αναβάτη», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για τον ίδιο, το μήνυμα πρέπει να φτάσει κυρίως στους νέους ανθρώπους που ξεκινούν να οδηγούν μοτοσικλέτα.