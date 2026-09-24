Σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση η οποία έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινό στον Αέρα» της ΕΡΤ Καλαμάτας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου και περιέγραψε την προετοιμασία για την αντιμετώπιση πλημμυρών.

Σύμφωνα με τον κ. Τζούμη, οι καμένες εκτάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται φέτος, μέχρι στιγμής, σε περίπου 7.900 στρέμματα, έναντι 32.000 πέρυσι και 111.970 το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, πρόκειται για μείωση περίπου 93% σε σχέση με το 2024, ενώ χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τη δεύτερη καλύτερη της τελευταίας εικοσαετίας ως προς τις καμένες εκτάσεις.

Ο αριθμός των πυρκαγιών παραμένει, πάντως, υψηλός, καθώς όπως ανέφερε, έχουν εκδηλωθεί περίπου 1.250 φέτος, έναντι 1.470 πέρυσι και 1.850 το 2024. Την καλύτερη μέχρι τώρα εικόνα την απέδωσε στις βροχές της άνοιξης, στην ενίσχυση της επιτήρησης με μη επανδρωμένα αεροχήματα, στη γρήγορη επέμβαση της Πυροσβεστικής και στη συμβολή εθελοντών και κατοίκων.

Ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας επέμεινε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Υπενθύμισε ότι η μεγάλη φωτιά στα Ροζενά Κορινθίας, το 2024, είχε ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου και τόνισε πως τα μέτρα πρόληψης πρέπει να τηρούνται έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.

Προετοιμασία για τις πλημμύρες

Η συζήτηση στράφηκε και στην προετοιμασία της Περιφέρειας ενόψει του χειμώνα. Ο κ. Τζούμης ανέφερε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων Πολιτικής Προστασίας στην Τρίπολη, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Λακωνία, ενώ ακολουθούν η Αργολίδα και η Κορινθία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω ενεργών εργολαβιών προβλέπεται να διατεθούν περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για καθαρισμούς ρεμάτων. Στη Μεσσηνία, όπως είπε, έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα, με τους δήμους να υποδεικνύουν τα σημεία που έχουν προτεραιότητα.

Ο κ. Τζούμης επεσήμανε ότι οι πλημμύρες συνδέονται με πολλούς παράγοντες: την απώλεια δασικής βλάστησης μετά από πυρκαγιές, τις κακοτεχνίες, τη δόμηση, τα μπαζωμένα ρέματα και τα φραγμένα φρεάτια. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές.

Μια νέα παρέμβαση που σχεδιάζει η Περιφέρεια, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, είναι η τοποθέτηση ηλεκτρονικών αισθητήρων σε ρέματα και ποτάμια της Πελοποννήσου. Όπως εξήγησε ο κ. Τζούμης, το σύστημα θα παρέχει μετρήσεις για το ύψος του νερού σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν εντοπίζεται κίνδυνος.

Η προσπάθεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησε το 2024 και η Περιφέρεια ευελπιστεί ότι το έργο θα αρχίσει το επόμενο διάστημα. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Οι αισθητήρες προβλέπεται επίσης να συλλέγουν στοιχεία για την ποιότητα του νερού, χρήσιμα και για τις αγροτικές καλλιέργειες.

Κλείνοντας, ο Λάμπρος Τζούμης αναφέρθηκε και στη σεισμική προετοιμασία. Είπε ότι τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας επικαιροποιούνται κάθε χρόνο και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελέγχους κτιρίων, χώρους συγκέντρωσης κατοίκων και διαθέσιμο υλικό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.