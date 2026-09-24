Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία στην Κω για ένα παιδί το οποίο φέρεται να βγήκε μόνο του από το σπίτι, να έφτασε στο όχημα της μητέρας του και να εγκλωβίστηκε με το κεφάλι ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να απαιτηθεί αεροδιακομιδή.

Η 35χρονη μητέρα συνελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό παιδιού της και της αποδίδεται η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, αφού το 3χρονο βρέθηκε αναίσθητο στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό της ρεπορτάζ η εφημερίδα «Δημοκρατική», το παιδί φέρεται να απομακρύνθηκε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό και να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της μητέρας του, που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Εκεί, όπως προκύπτει, το κεφάλι του 3χρονου εγκλωβίστηκε ανάμεσα στον υαλοπίνακα και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας. Η πίεση που ασκήθηκε ήταν τέτοια που το παιδί έχασε τις αισθήσεις του.

Ακολούθησε η κινητοποίηση του υγειονομικού μηχανισμού και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης για εξειδικευμένη νοσηλεία, η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα εκτός του νησιού. Νεότερα στοιχεία για την πορεία της υγείας του δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε από τις αρχές αποκλειστικά ως ατύχημα. Οι αστυνομικοί που διερεύνησαν τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα παιδί μόλις 3 ετών βρέθηκε μόνο του έξω από το σπίτι και μέσα στο αυτοκίνητο προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης. Η κατηγορία της έκθεσης αφορά την περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο που έχει την ευθύνη επιμέλειας ενός ανηλίκου τον αφήνει σε κατάσταση από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική του ακεραιότητα.