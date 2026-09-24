Την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, με αφορμή τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας για το νέο σύστημα ελέγχων ιδιωτικών ιατρείων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τις ιατρικές πράξεις, επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος (ΣΙΔΙΕ).

Η ΣΙΔΙΕ αναφέρει ότι η προστασία των ασθενών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ζητώντας ελέγχους σε όλους όσοι προβάλλουν ή διενεργούν ιατρικές πράξεις, καθώς και επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμμεσης ιατρικής διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής.

«Εάν η Πολιτεία θεωρεί ότι η ιατρική διαφήμιση δημιουργεί κινδύνους για τους πολίτες, οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο καθολικά. Δεν είναι αποδεκτό να επιβάλλονται επιλεκτικοί έλεγχοι σε ορισμένους επαγγελματίες, ενώ άλλες δομές προβάλλουν καθημερινά ιατρικές υπηρεσίες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο», αναφέρει η ΣΙΔΙΕ. Τονίζει ότι «η Ιατρική δεν είναι εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό αγαθό».

Σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στους ελέγχους, η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να έχουν επικουρικό ρόλο, αλλά δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν την ανθρώπινη και επιστημονική αξιολόγηση σύνθετων ιατρικών ζητημάτων. Ζητά, επίσης, αυστηρή αντιμετώπιση της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και εφαρμογή των κανόνων με τον ίδιο τρόπο για όλους τους επαγγελματίες και τις δομές υγείας.