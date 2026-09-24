Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει και από αύριο, Παρασκευή 24/9 το σκηνικό του καιρού αλλάζει ραγδαία. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά ενώ έρχονται βροχές.

Όπως επεσήμανε το πρωί ο μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Γιώργος Εμμανουήλ, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σήμερα, αλλά από αύριο, Παρασκευή ένα νέο σύστημα φέρνει βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές και ασθενείς βροχές αναμένονται έως και το μεσημέρι σήμερα στη δυτική Κρήτη, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, χωρίς, σύμφωνα με τον Γιώργο Εμμανουήλ, να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ νωρίς το πρωί στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, περίπου 2-3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 24-25 βαθμούς, ενώ στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος σήμερα ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες μόνο νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, με συνθήκες σχεδόν άπνοιας.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει επίσης τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μέτριοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Καιρός: Τι θα συμβεί από αύριο, Παρασκευή

Η καλοκαιρία δεν θα διαρκέσει για πολύ όπως ανέφερε ο Γιώργος Εμμανουήλ, την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά καλός, όμως από τις απογευματινές ώρες ένα νέο σύστημα θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τη χώρα.

Το σύστημα αυτό αναμένεται να προκαλέσει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας

Το Σάββατο το σύστημα θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας πλέον μεγάλο τμήμα της χώρας. Ιόνιο και ηπειρωτική Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στους 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Πού θα βρέχει την Κυριακή

Την Κυριακή το σύστημα αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Ωστόσο, θα παραμείνουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και πάλι τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη, στους 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχει ξεκάθαρα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.