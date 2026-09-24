Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 24/9 η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, τα προβλήματα είναι πιο έντονα στον Κηφισό, με καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επίσης στο κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά, ωστόσο η κίνηση αυξάνεται σταδιακά, κυρίως στα ρεύματα ανόδου των λεωφόρων.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 24, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.