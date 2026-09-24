Αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις αναμένεται για σήμερα, Πέμπτη 24/9. Μικρή άνοδο θα καταγράψει η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες στα ηπειρωτικά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Τις θερμές ώρες της ημέρας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 25, στην Ήπειρο από 4 έως 25-26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25, στην Κρήτη από 10 έως 23-24, στα Επτάνησα από 13 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 23 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.