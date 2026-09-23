Την ανάγκη να υπάρξει ένα ξεκάθαρο και θεσμοθετημένο πλαίσιο γύρω από την εκτέλεση των ιατρικών πράξεων αλλά και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό ανά ειδικότητα επαναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με επιστολή του προς τις επιστημονικές εταιρείες κορμού και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), ο ΙΣΑ ζητά την άμεση διατύπωση τεκμηριωμένων θέσεων για τη λειτουργία των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το αίτημα, το οποίο ο Σύλλογος διατυπώνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, στοχεύει στην αποσαφήνιση των ορίων κάθε ειδικότητας. Παράλληλα, επιδιώκει τον ακριβή προσδιορισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού που μπορεί να εγκαθίσταται νόμιμα στις δομές ΠΦΥ, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ειδικότερα με την επιστολή του, η οποία κοινοποιείται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ο ΙΣΑ επαναφέρει το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι ανάλογα αιτήματά του στο παρελθόν δεν είχαν τελεσφορήσει.



Όπως τονίζεται, «ο πρόσφατος τραγικός θάνατος του γνωστού τραγουδιστή καθιστά αναγκαίο τον αναστοχασμό του ιατρικού σώματος και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των ασθενών».



Στο επίκεντρο της παρέμβασής του, βρίσκονται «οι ασάφειες ως προς το εύρος των ιατρικών πράξεων και τις προϋποθέσεις εκτέλεσής τους. Καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα το σύνολο των πράξεων που μπορεί να εκτελεί ένας ιατρός χωρίς ειδικότητα, ή ένας ιατρός κάθε ειδικότητας. Το αντικείμενο αυτό συνδέεται με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τη συνεχή εξέλιξή της και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας», τονίζει ο ΙΣΑ.



Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη αποσαφήνισης του εξοπλισμού που μπορεί να εγκαθίσταται στα ιατρεία και τα πολυϊατρεία, σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα όρια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.