Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Λασίθι το απόγευμα της Τετάρτης, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Το όχημα κινούνταν από τη Σητεία προς το Καβούσι Ιεράπετρας, όταν εξετράπη της πορείας του. Στο ΙΧ επέβαιναν δύο γυναίκες γαλλικής υπηκοότητας, οι οποίες τραυματίστηκαν κατά την εκτροπή και την πτώση του αυτοκινήτου.

Για την επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, οι οποίες στη συνέχεια παραδόθηκαν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, έγραψε η ιστοσελίδα patris.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται.