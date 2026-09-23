Σε αποχή από τα μαθήματα προχώρησαν οι γονείς μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας Λήμνου, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η αφορμή που οδήγησε στην κινητοποίησή τους ήταν, σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, η παρουσία ποντικιών στους χώρους του σχολείου, ακόμη και μετά από εργασίες απεντόμωσης.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπιστεί περιττώματα τρωκτικών, γεγονός που -όπως αναφέρουν- δημιουργεί ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των παιδιών.

«Τα παιδιά μας αξίζουν ασφάλεια και αξιοπρέπεια»

Οι γονείς δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν τη συνέχιση μιας κατάστασης που θεωρούν ακατάλληλη, ιδιαίτερα σε μια σχολική μονάδα όπου φοιτούν παιδιά που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα και προστασία.

Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να κρατήσουν τα παιδιά τους εκτός σχολείου, μέχρι -όπως αναφέρουν- να διασφαλιστούν ουσιαστικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Ωστόσο, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι το ζήτημα με τα τρωκτικά αποτελεί μόνο ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο.

Καταγγελίες για ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γονέων, η σχολική μονάδα, στην οποία φοιτούν 14 μαθητές, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ελλείψεις σε βασικούς τομείς.

Μεταξύ άλλων, αναφέρουν προβλήματα όπως ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ανεπαρκή κάλυψη νοσηλευτικής υποστήριξης, προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, έλλειψη απαραίτητων χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες ενός ειδικού σχολείου απαιτούν σταθερή στελέχωση και κατάλληλες εγκαταστάσεις, ώστε τα παιδιά να μπορούν να φοιτούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Τα αιτήματα του Συλλόγου

Στη λίστα των αιτημάτων τους, οι γονείς ζητούν μεταξύ άλλων την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με τα ποντίκια, με έλεγχο των εγκαταστάσεων, εντοπισμό πιθανών σημείων εισόδου και πλήρη καθαρισμό των χώρων.

Παράλληλα ζητούν κάλυψη όλων των κενών σε προσωπικό, μόνιμη και επαρκή παρουσία νοσηλευτή, αποκατάσταση προβλημάτων στις υποδομές, αντιμετώπιση ζητημάτων υγρασίας, ολοκλήρωση απαραίτητων εργασιών στο νέο κτίριο του νηπιαγωγείου, δημιουργία κατάλληλου αύλειου χώρου για παιδιά με αναπηρία, έγκαιρη έγκριση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών.

Ο Σύλλογος Γονέων τονίζει ότι τα αιτήματα δεν αποτελούν ειδική μεταχείριση, αλλά βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός ειδικού σχολείου.

«Δεν ζητάμε προνόμια – ζητάμε τα αυτονόητα», αναφέρουν οι γονείς, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των προβλημάτων.

Η κινητοποίηση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις και δεσμεύσεις από τους αρμόδιους φορείς.