Τρία παράξενα φωτεινά αντικείμενα έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό του Αμαρουσίου Αττικής το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας την απορία όσων κατάφεραν να τα παρατηρήσουν αλλά και να τα καταγράψουν με την κάμερα.

Στο βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Newsbeast, διακρίνονται τρία φωτεινά σημεία να κινούνται στον νυχτερινό ουρανό, με τα φώτα τους να παρουσιάζουν έναν χαρακτηριστικό παλμό.

Αρχικά, η φωτεινότητά τους φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά. Στη συνέχεια, όμως, ο παλμός γίνεται αισθητά πιο έντονος, με τα τρία αντικείμενα να φωτίζουν περισσότερο και, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να χάνονται από το οπτικό πεδίο.

Το στιγμιότυπο είναι αρκετό για να προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς καταγράφηκε πάνω από το Μαρούσι.

Τρία φώτα που πάλλονται και ξαφνικά εξαφανίζονται

Το στοιχείο που τραβά περισσότερο την προσοχή είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η ένταση των φωτεινών σημείων.

Τα τρία φώτα φαίνεται να πάλλονται σχεδόν ταυτόχρονα, ενώ προς το τέλος της καταγραφής η φωτεινότητά τους γίνεται πιο έντονη. Αμέσως μετά, τα αντικείμενα εξαφανίζονται από το πλάνο με αυτό που στο βίντεο μοιάζει να είναι εξαιρετικά γρήγορη κίνηση.

Χωρίς επιπλέον στοιχεία, όπως ακριβή στοιχεία θέσης, κατεύθυνσης, ύψους ή δεδομένα από άλλες κάμερες, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την ταυτότητα ή την προέλευσή τους.

Τα σενάρια για UFO και οι θεωρίες που φουντώνουν

Η ασυνήθιστη εικόνα έχει ήδη τροφοδοτήσει συζητήσεις και, όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν λείπουν εκείνοι που κάνουν λόγο ακόμη και για UFO ή άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας δίνουν και παίρνουν στα social media, με χρήστες να προσπαθούν να ερμηνεύσουν την εικόνα και την απότομη εξαφάνιση των τριών φωτεινών σημείων.

Ωστόσο, η καταγραφή από μόνη της δεν αποτελεί απόδειξη ότι πρόκειται για εξωγήινα σκάφη ή για κάτι που δεν έχει γήινη προέλευση.

Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις για φωτεινά αντικείμενα που εμφανίζονται στον νυχτερινό ουρανό, από αεροσκάφη και δορυφόρους μέχρι drones ή άλλα εναέρια μέσα. Ακόμη και οι συνθήκες λήψης μιας κάμερας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται ένα μακρινό φωτεινό σημείο.