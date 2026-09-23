Η Καθηγήτρια Elizabeth Johnson, η οποία σήμερα υπηρετεί ως Ανώτερη Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στους τομείς των Ιατρικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας και Ζωής και διατέλεσε Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, τιμήθηκε με το 2026 (3rd) IETI George Perry Award for Health and Neurosciences, σε αναγνώριση της σημαντικής επιστημονικής και ακαδημαϊκής προσφοράς της στους τομείς της Υγείας και των Νευροεπιστημών.

Η διάκριση απονέμεται από το International Engineering and Technology Institute (IETI) και αναγνωρίζει τη συμβολή της Καθηγήτριας Johnson στη λειτουργική νευροανατομία και τη νευροενδοκρινολογία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ερευνητικό της έργο γύρω από τον άξονα υποθαλάμου–υπόφυσης–επινεφριδίων (HPA), τους μηχανισμούς του στρες και τη νευροενδοκρινική ρύθμιση.

Παράλληλα, το IETI υπογραμμίζει τη συμβολή της στην ιατρική εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή ηγεσία, καθώς και τον αντίκτυπο του έργου της στην εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών Υγείας.

Η βράβευση αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση μιας ακαδημαϊκής πορείας που συνδέει τη βασική έρευνα στις Νευροεπιστήμες με την ανάπτυξη σύγχρονων προσεγγίσεων στην ιατρική εκπαίδευση. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας και της ακαδημαϊκής αριστείας στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η διεθνής αυτή διάκριση αντανακλά τη διαχρονική προσήλωση της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ακαδημαϊκή ποιότητα, την έρευνα και την καινοτομία στην ιατρική εκπαίδευση. Με παρουσία στη Λευκωσία και τη Φρανκφούρτη, η Ιατρική Σχολή ενισχύει τον διεθνή της ρόλο και συμβάλλει στην εξέλιξη της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Σύντομο βιογραφικό

Η Δρ. Elizabeth Johnson είναι Καθηγήτρια Ανατομίας και πρώην Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σήμερα υπηρετεί ως Ανώτερη Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στους τομείς των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στις Νευροεπιστήμες και ειδικότερα στη χημική, μοριακή και λειτουργική νευροανατομία, τη νευροενδοκρινολογία και τους μηχανισμούς του στρες. Στο παρελθόν διετέλεσε Καθηγήτρια Ανατομίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανατομίας–Ιστολογίας–Εμβρυολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ερευνήτρια στα National Institutes of Health (NIH) των Ηνωμένων Πολιτειών.