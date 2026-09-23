Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Άγιο Όρος, όταν ένας 52χρονος χειριστής τραυματίστηκε μετά από εκτροπή του εκσκαφέα που χειριζόταν, στην περιοχή κοντά στην Ιερά Μονή Ιβήρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έκανε εργασίες και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. O άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με την επιχείρηση απεγκλωβισμού να κινητοποιεί άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14:30 και στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 52χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καρυών για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του μηχανήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.