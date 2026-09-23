Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχονται στο φως, με μια 53χρονη νοσηλεύτρια που εργαζόταν στον χώρο να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αποκαλύψεων.

Η γυναίκα, νοσηλεύτρια ουκρανικής καταγωγής με τα αρχικά Ε.Θ., φέρεται να ήταν μέσα στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο Live News, μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί να καταθέσει στις Αρχές.

Πρόκειται για την πέμπτη εργαζόμενη που βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή. Οι υπόλοιπες τέσσερις εργαζόμενες έχουν ήδη δώσει πληροφορίες για όσα συνέβησαν, ενώ η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ήταν μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να καθαρίσουν το δωμάτιο θεραπείας μετά το περιστατικό.

Η στιγμή που η 53χρονη φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Live News, η 53χρονη εργαζόμενη πραγματοποιούσε θεραπευτικό μασάζ στον Γιώργο Μαζωνάκη και βρισκόταν μαζί του στο δωμάτιο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φέρεται να είδε το χέρι του τραγουδιστή να τινάζεται και να ανησύχησε για την κατάστασή του.

Όπως μεταδόθηκε, απευθύνθηκε στη γιατρό λέγοντάς της «δεν τον βλέπω καλά», για να λάβει την απάντηση: «δε θα μου πεις εσύ. Εγώ είμαι γιατρός».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία, εφόσον επιβεβαιωθεί και από την ίδια κατά την κατάθεσή της, αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς η 53χρονη φέρεται να ήταν παρούσα στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.

Οι δύο κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα φέρεται να ακολούθησαν μετά την ενεργοποίηση των alarm του μηχανήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 56χρονη γιατρός φέρεται να κάλεσε δύο φορές τον κατασκευαστή του απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση του.

Όπως μεταδόθηκε, στις δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες τέθηκε το ερώτημα:

«πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον απινιδωτή».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί φέρονται αρχικά να υποστήριξαν ότι η συσκευή δεν είχε μπαταρία. Ο άνθρωπος που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φέρεται να τους εξήγησε ότι ο απινιδωτής διέθετε μπαταρία και να τους έδωσε οδηγίες για τη χρήση του.

Το τηλέφωνο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τέθηκε σε ανοιχτή ακρόαση ώστε οι οδηγίες να ακούγονται από όσους βρίσκονταν στον χώρο. Ωστόσο, όπως μεταδόθηκε, η προσπάθεια χρήσης του απινιδωτή δεν είχε αποτέλεσμα και η συσκευή φέρεται να μην τέθηκε τελικά σε λειτουργία.

Η αναζήτηση στο AI για τη «μέθη»

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάστηκε αφορά τις αναζητήσεις που φέρεται να έγιναν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, λίγη ώρα μετά τις προσπάθειες χρήσης του απινιδωτή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γιατροί αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επανέλθει ο Γιώργος Μαζωνάκης από τη μέθη, ενώ αναφέρεται ότι στον χώρο δεν υπήρχε συσκευή Ambu.

Παράλληλα, μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για τον απινιδωτή, φέρεται να έγινε επικοινωνία και με αναισθησιολόγο.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που έχουν ήδη παρουσιαστεί για πιθανή χορήγηση κατασταλτικής ουσίας στον Γιώργο Μαζωνάκη. Το εάν πράγματι χορηγήθηκε μέθη, ποια ουσία χρησιμοποιήθηκε και σε ποια ποσότητα είναι ζητήματα που αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Η επισήμανση του δικηγόρου της οικογένειας για την ώρα της πρώτης παύσης

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον χρόνο κατά τον οποίο άρχισαν τα προβλήματα, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη η ώρα 15:45 ως χρόνος θανάτου.

«Αν μου επιτρέπεις, θέλω μια παρατήρηση. Μην προσδιορίζεις επακριβώς ως το χρόνο θανάτου το τέσσερις παρά τέταρτο, γιατί η πρώτη παύση της θεραπείας γίνεται πολύ νωρίτερα. Στις τρεις και είκοσι δύο. Και χτυπάνε τα αλάρμ τρεις και είκοσι τρία, τρεις και σαράντα πέντε και τρεις και είκοσι τρία έχουμε συνεχή αλάρμ. Θα μας το πουν οι ειδικοί αυτό μετά τις ιστολογικές. Αλλά τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Η πρώτη παύση της θεραπείας είναι τρεις και είκοσι δύο», τόνισε.

Ο κ. Λυκούδης αναφέρθηκε και στην 53χρονη εργαζόμενη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα καταθέσει όσα γνωρίζει στις Αρχές.

«Θέλω και ευελπιστώ και εύχομαι να είναι η μοναδική που δε θα πει ψέματα και η μοναδική που δε θα βρεθεί κατηγορούμενη. Ελπίζω αυτά που έχετε ως δημοσιογραφική πληροφορία να είναι ακριβή και αυτά να είναι που θα κατατεθούν επακριβώς στον κύριο ανακριτή. Γιατί εμείς θέλουμε την αλήθεια. Είναι ο μόνος τρόπος να έχει ήσυχη τη συνείδησή της, να κοιμάται ήσυχη, αλλά και να μη βρεθεί κατηγορούμενη. Γιατί οι άλλες τρεις είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν κατηγορούμενες», συμπλήρωσε.

Η κατάθεση της 53χρονης εργαζόμενης αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια των κρίσιμων λεπτών και ενδέχεται να μπορεί να δώσει στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη.