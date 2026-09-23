Νέα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι προκύπτουν από μαρτυρίες και στοιχεία που παρουσιάζει το Live News, με επίκεντρο την πιθανή χορήγηση κατασταλτικής ουσίας στον τραγουδιστή λίγο πριν την καρδιακή ανακοπή.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το τι προηγήθηκε της κατάρρευσης του 54χρονου τραγουδιστή, ποια φάρμακα ενδέχεται να του χορηγήθηκαν και αν υπήρξε επικοινωνία των γιατρών με άλλους ειδικούς όταν η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε.

Η μαρτυρία για «μέθη», απινιδωτή και αδρεναλίνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπληρωματική κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου, η οποία φέρεται να άκουσε από τον διάδρομο συζητήσεις των γιατρών την ώρα που η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είχε γίνει κρίσιμη.

«Τα έχει πει και στη συμπληρωματική κατάθεση της ότι άκουσε από το διάδρομο κάποιες λέξεις κλειδιά που βγαίνανε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Νομίζω μου είπε μέθη, απινιδωτή και αδρεναλίνη», είχε αναφέρει γραμματέας στο Live News.

Το αν πράγματι χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατασταλτική ουσία, καθώς και ποια ήταν αυτή, αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, ο τραγουδιστής φέρεται να ήταν ανήσυχος και διεγερτικός πριν από την κρίσιμη διαδικασία. Παράλληλα, εξετάζεται εάν η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να συνδέεται με την υδροθεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί την προηγούμενη ημέρα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία λίγο πριν κληθεί το ΕΚΑΒ

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάστηκε από το Live News αφορά τηλεφώνημα που πραγματοποιήθηκε από το ιατρείο περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να επικοινώνησε με αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία ήταν εξωτερική συνεργάτιδα και μπορούσε να κληθεί σε έκτακτες περιστάσεις.

Κατά την εκδοχή που μεταδόθηκε, στη συνομιλία ακούστηκε:

«Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;».

Η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται, καθώς μένει να διαπιστωθεί εάν και ποια ουσία χορηγήθηκε πράγματι στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τι λένε οι αναισθησιολόγοι για τη χορήγηση καταστολής

Οι ειδικοί που μίλησαν στο Live News επισημαίνουν τους κινδύνους που μπορεί να έχει η χορήγηση κατασταλτικών φαρμάκων και τονίζουν ότι απαιτείται η κατάλληλη εξειδίκευση και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

«Σίγουρα οφείλει η καταστολή να χορηγείται από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αναστείλουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τα φάρμακα αυτά», δήλωσε η αναισθησιολόγος, Μαρία Μπουσούλα Κατσιβαρδάκου.

Ο αναισθησιολόγος Δημήτρης Μανίκης εξήγησε ότι ακόμη και ένα φάρμακο που θεωρείται ήπιο μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή.

«Για εμάς όμως οτιδήποτε μπορεί να καταστείλει την αναπνοή δεν είναι αθώο. Γιατί καταστέλλεται το αναπνευστικό. Σταματά να αναπνέει ο άνθρωπος», τονίζει ο αναισθησιολόγος Δημήτρης Μανίκης.

Τα ερωτήματα για το τι συνέβη στο ιατρείο

Εφόσον επιβεβαιωθεί από τις εξετάσεις και την έρευνα ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε καταστολή, προκύπτουν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαδικασία και για τα μέτρα που υπήρχαν στον χώρο.

Μεταξύ άλλων, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξετάσουν εάν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του ασθενούς, εάν υπήρχε διαθέσιμο το κατάλληλο αντίδοτο και εάν υπήρχε δυνατότητα άμεσης υποστήριξης της αναπνοής σε περίπτωση επιπλοκής.

«Σκεφτείτε τι περιθώρια να δράσει ένας γιατρός που δεν είναι αναισθησιολόγος που δεν έχει αναπνοή ο ασθενής και θα πρέπει να παρέμβει σε μια κατάσταση πανικού, σε μια συνθήκη που του συμβαίνει πρώτη φορά. Γι’ αυτό λέμε όχι δεν πρέπει να χορηγείται μέθη καταστολή στα ιατρεία».

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά, παράλληλα, η αναφορά της γραμματέως στις λέξεις «μέθη», «απινιδωτής» και «αδρεναλίνη», τις οποίες υποστηρίζει ότι άκουσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

-Σου είπε ότι άκουσε αυτές τις φράσεις την ώρα που γινόταν ο χαμός στον διάδρομο;

-Ναι.

Γιατί εξετάζεται και η κατάσταση του Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται είναι εάν υπήρχε πράγματι λόγος να χορηγηθεί καταστολή κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών που επικαλείται το ρεπορτάζ, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη αφυδατωμένος ή παρουσίαζε χαμηλή αρτηριακή πίεση μετά την προηγούμενη ημέρα, η χορήγηση κατασταλτικής ουσίας θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Το κρίσιμο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί από τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις τι ακριβώς χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, σε ποια ποσότητα και σε ποιο χρονικό σημείο, καθώς και ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων μέχρι την καρδιακή ανακοπή.