Την προσωρινή απομάκρυνση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου από τις τάξεις της «Αθηναϊκής Λέσχης» αποφάσισε, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σύσσωμο το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο μετά του Προέδρου του, Σμήναρχου ε.α, Κυριάκου Ι. Κουκουλομάτη.

Ο ίδιος σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο Newsbeast ανέφερε: « Αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορούμε να τον διαγράψουμε. Ωστόσο το Δ.Σ της Λέσχης αποφάσισε σύσσωμο την προσωρινή του απομάκρυνση για ένα διάστημα έξι μηνών, μέχρι και την τέλεση του δικαστηρίου και την έκδοση της απόφασης. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το διάστημα αυτό δεν θα μπορεί να επισκεφθεί την Αθηναϊκή Λέσχη, αν και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει, μιας και βρίσκεται στη φυλακή».

Σε ερώτηση μας για το τι θα συμβεί αν η δικαστική απόφαση είναι καταδικαστική για τον ιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο Πρόεδρος της Αθηναϊκής Λέσχης ήταν λακωνικός «στην περίπτωση αυτή θα διαγραφεί από την Λέσχη».

Το εννεαμελές συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Σμήναρχο ε.α Κυριάκο Ι. Κουκουλομάτη, τον Α’ Αντιπρόεδρο φιλόλογο και δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Ι. Ιορδανίδη, τον Β’ Αντιπρόεδρο, επιχειρηματία Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, τον Γραμματέα, ιατρό και Καθηγητή Πανεπιστημίου Σάββα Θ. Τουμανίδη, τον ταμία αντιστράτηγο ε.α και Επίτιμο Υπαρχηγό Γ.Ε.Σ Δημήτριο Θ. Λυμπέρη καθώς και από τους συμβούλους, τον δικηγόρο Ιωάννη Α. Βαρότσο, τον οικονομολόγο Παναγιώτη Κ. Κουκουλομάτη, τον πρέσβη ε.τ Κωνσταντίνο κ. Μπίκα και τον εφοπλιστή και ταξίαρχο ε.τ Νικόλαο Π. Κοσμάτο.

Ο πρόεδρος της Αθηναϊκής Λέσχης, Κυριάκος Κουκουλομάτης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, θα ακολουθήσει η οριστική διαγραφή του.

Η παρουσία του Θεοδωρόπουλου σε έναν κλειστό πυρήνα 150 ετών

Η ένταξη του Ηλία Θεοδωρόπουλου στο συγκεκριμένο σωματείο αποτυπώνει την πρόσβαση που διατηρούσε στους πλέον επιφανείς κύκλους της πρωτεύουσας, παράλληλα με την ιατρική του πορεία.

Η Αθηναϊκή Λέσχη, με έτος ίδρυσης το 1875 από είκοσι Αθηναίους με σπουδές στο εξωτερικό, διαμορφώθηκε στα πρότυπα των αγγλικών private members’ clubs. Στον ενάμιση αιώνα διαδρομής της, στους χώρους της έχουν βρεθεί αρχηγοί κρατών, 29 πρωθυπουργοί, υπουργοί, διπλωμάτες και ηγέτες του επιχειρηματικού και ναυτιλιακού τομέα, ενώ η είσοδος νέων μελών διέπεται από αυστηρούς κανόνες με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα.

Στιγμιότυπο από το εσωτερικό της ιστορικής Αθηναϊκής Λέσχης, η διοίκηση της οποίας αποφάσισε την εξάμηνη απομάκρυνση του Ηλία Θεοδωρόπουλου

Στο ανώτατο όριο η προσωρινή απομάκρυνση

Στο ενημερωτικό σημείωμα που κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά προς τα μέλη αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης, λαμβάνοντας γνώση των πρόσφατων εξελίξεων σε εκκρεμή ποινική υπόθεση που αφορά το Μέλος της Λέσχης κ. Η. Θεοδωρόπουλο και ιδίως, της απόφασης των αρμοδίων δικαστικών αρχών περί προσωρινής κρατήσεώς του, συνεδρίασε και εξέτασε το ζήτημα υπό το πρίσμα των προβλέψεων του Καταστατικού.

Με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και χωρίς να υπεισέρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ουσία της εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του Καταστατικού, την προσωρινή απομάκρυνση του εν λόγω Μέλους από τη Λέσχη για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών». Η συγκεκριμένη απόφαση εξαντλεί το αυστηρότερο πλαίσιο που ορίζει το καταστατικό του ιδρύματος, καθώς το άρθρο 41 καθορίζει ως ελάχιστη περίοδο απομάκρυνσης τον έναν μήνα και ως ανώτατη τους έξι