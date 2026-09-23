Σάλο έχει προκαλέσει στη Φλόριντα των ΗΠΑ υπόθεση με πρωταγωνίστρια μια 38χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με σκύλο.

Η Μάλια Νούμερντορ (Malia Numendor) συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου στην κομητεία Σάρλοτ, μετά από καταγγελία του εν διαστάσει συζύγου της, Έρικ Νούμερντορ, ο οποίος υποστήριξε ότι διαθέτει οπτικό υλικό που αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση, καθώς φίλοι της 38χρονης υποστηρίζουν ότι πρόκειται για σκευωρία στο πλαίσιο μιας προσωπικής διαμάχης, χαρακτηρίζοντας τον σύζυγό της εκδικητικό.

Οι κατηγορίες δεν έχουν κριθεί δικαστικά και η 38χρονη διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας.

Malia Nummerdor, 38, was charged with engaging in sexual contact with with an animal this week after her husband shared the disturbing allegations on Facebook — and claimed he had photo and video evidence to prove it 🤢



Police interviewed Nummerdor on Tuesday and she… https://t.co/8Q1HuR2iHM — Larry Conger 🇺🇸 (@eMTBrides) September 16, 2026

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι

Σύμφωνα με την αναφορά σύλληψης του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Σάρλοτ, ο Έρικ Νούμερντορ είχε εγκαταστήσει δύο κάμερες ασφαλείας στην κατοικία τους, καθώς προσπαθούσε να εντοπίσει ποιος αφαιρούσε χρήματα από ένα βάζο με κέρματα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι όλα τα άτομα που διέμεναν στο σπίτι γνώριζαν για την ύπαρξη των καμερών.

Κατά την εξέταση του υλικού, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι εντόπισε βίντεο από κάμερα που βρισκόταν σε υπνοδωμάτιο, στο οποίο εμφανιζόταν η σύζυγός του με τον οικογενειακό σκύλο, τον Ρέιντζερ.

Το υλικό παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, ενώ σύμφωνα με την αναφορά των αστυνομικών, το βίντεο αποτέλεσε «ανεξάρτητη πηγή επιβεβαίωσης» πέρα από τις καταγγελίες του συζύγου.

Η εκδοχή της 38χρονης

Κατά την ανάκρισή της από τους αστυνομικούς, η Μάλια Νούμερντορ αρνήθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική πράξη με το ζώο.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η 38χρονη ανέφερε ότι απλώς βρισκόταν ξαπλωμένη και χάιδευε τον ηλικιωμένο σκύλο της κοντά στο κρεβάτι.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας η γυναίκα φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών και ότι παραδέχθηκε κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, όταν ρωτήθηκε για τη θέση του σώματός της και την παρουσία του σκύλου ανάμεσα στα πόδια της, δεν φέρεται να έδωσε «συνεκτική ή σταθερή εξήγηση».

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι πρόκειται για εκδίκηση

Μετά τη σύλληψή της, φίλοι της 38χρονης δημιούργησαν διαδικτυακό έρανο για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Στην έκκληση αναφέρεται ότι η Μάλια και οι δύο γιοι της έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μια δραματική αλλαγή στη ζωή τους εξαιτίας μιας «επώδυνης κατάστασης» που συνδέεται με τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Οι φίλοι της υποστηρίζουν ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς και ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας προσωπικής σύγκρουσης μετά τον χωρισμό του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τη New York Post, η οικογένεια έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι της, ενώ η 38χρονη αντιμετωπίζει σημαντικό οικονομικό βάρος λόγω της δικαστικής διαδικασίας.

«Η Μάλια βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες και χρειάζεται έμπειρη νομική εκπροσώπηση ώστε να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την υπόθεση μέσω της δικαστικής διαδικασίας», αναφέρεται στην έκκληση συγκέντρωσης χρημάτων.

Η δικαστική συνέχεια

Η Μάλια και ο Έρικ Νούμερντορ είχαν παντρευτεί το 2023 και είχαν δημιουργήσει οικογενειακή ζωή μαζί με τα δύο παιδιά της γυναίκας.

Μετά τη σύλληψή της, η 38χρονη κρατήθηκε στη φυλακή της κομητείας Σάρλοτ, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι οποίες θα κληθούν να εξετάσουν το υλικό, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ισχυρισμοί όλων των πλευρών παραμένουν αντικείμενο δικαστικής αξιολόγησης.